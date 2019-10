Ja gribi, lai tavs uzņēmums pelna vairāk, pieņem darbā sievietes!

Lielbritānijā uzņēmumiem obligāti jāsniedz dati par atalgojumu dzimumu griezumā. Tas ir noplēsis plāksteri - uzņēmumi tagad daudz labprātāk pēta savus datus un ir gatavi ar tiem dalīties. "Tech Talent Charter" pieredze liecina, ka uzņēmumi saprot: talantu "truba" ir saplīsusi. Neviena puse nevar pašas spēkiem šo situāciju labot, arī valdība to nespēj.

Jā. Uzņēmumi var bez maksas pievienoties "Tech Talent Charter" un apņemties ievērot četrus galvenos punktus: cilvēki, plāns, prakse un dati. Principi ir vienkārši, taču grūtības rodas ar to ieviešanu praksē. Nepieciešams augstā amatā esošs parakstītājs, kurš uzņēmuma vārdā pauž apņemšanos padarīt darba vidi iekļaujošāku. Jāizveido iekšējais plāns, kā to sasniegt. Mēs ļaujam uzņēmumiem pašiem izvēlēties ceļu, jo tie ir ļoti dažādi.

Kaut arī mēs esam neliela un augoša organizācija, mums nācās pārtraukt sadarbību ar 20% uzņēmumu, jo viņi neiesniedza datus. No mūsu skatupunkta - ja uzņēmumi neievāc datus un nedalās ar tiem, tie nepilda pašu pamatuzdevumu.

Ir arī otra daļa - dalīšanās ar labo praksi. Tas ir vienkāršāk. Mūsu pasākumos piedalās gan lieli uzņēmumi, gan pavisam sīciņi. Man ļoti patīk tas, ka šie uzņēmumi var nostāties auditorijas priekšā - pat savu konkurentu priekšā - un runāt par to, kas nogāja greizi un kā viņi to laboja. Uzņēmumi aktīvi cenšas mācīties viens no otra.