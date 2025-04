Anatolijs atceras gadījumu, kad Zvejniekciemā zilām liesmām dega māja un šķūnis. Šķūnī atrada līķi. Nogalinātais bija mājas saimnieks vārdā Alfrēds, vienpatis, par kuru runāja, ka viņam daudz naudas. "Viņu jau mirušu ievilka šķūnī, kas atradās kādus 20 metrus no mājām. Noziedznieki bija krietni nopūlējušies, lai slēptu slepkavības pēdas: no mājas līdz šķūnim bija izlējuši benzīna celiņu." Tiesu medicīnas eksperts bija padzīvojis vīrs ar pieredzi. Apskatījis līķi, viņš uzreiz noteica: “Tas ir sievietes roku darbs.” Lūk, ko dod pieredze! Viņam izrādījās taisnība. Mēs vairāk nekā mēnesi cītīgi strādājām, pieslēdzās Alfrēds Pāže no Iekšlietu ministrijas kriminālmeklēšanas pārvaldes. Beigās bandītus atradām. Briesmīgākais, ka bandu vadīja pavisam jauniņa meitene - viņa visu organizēja."