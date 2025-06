Pirmkārt, šādiem apgalvojumiem par Covid vakcīnām nav nekāda pamata. Otrkārt, citāti ir safabricēti un video radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Par to liecina, piemēram, monotonais runas veids un kustīgais izplūdušais fons aiz runātājas mutes. Savukārt Kikusta mute un žoklis video kustas it kā atsevišķi no pārējās sejas. Par to, kā tiek radīti dziļviltojumi jeb šāda veida viltus video, var noklausīties un izlasīt, piemēram, Latvijas Radio raidījumā Zināmais nezināmajā šeit. Video ar ārsti ņemts no 2024. gada Latvijas Radio raidījuma Laikmeta krustpunktā. Oriģinālajā intervijā viņa šādi par vakcīnām neizsakās.