Fizioterapeits par mūsdienu bērniem: fiziskā veselība ir neapskaužami bēdīgā situācijā. Ieklausies savā bērnā!

Bieži vien vecāki vēlas, lai bērns izpilda viņu sastādīto aktivitāšu plānu, tādējādi neļaujot nodarboties ar muļķībām. Ļoti daudz sastopos ar vecākiem, kuri neizprot savu bērnu. Neieklausās savā bērnā un neapzinās, cik ļoti to noslogo, tādējādi traucējot tā veselīgai attīstībai.

Ir būtiski jau no pirmās bērna sastapšanās ar fiziskām aktivitātēm, viņu arī izglītot. Ir jāpaskaidro bērnam, ko viņš dara, kas ietilpst attiecīgajā sporta veidā. Bērnam jāsaprot fizisko aktivitāšu ietekme uz viņa organismu.

Nav pieļaujams, ka puikam septiņu gadu vecumā treneris uz dēlīša zīmē uzbrukuma plānu. To reizēm pat profesionāli sportisti nesaprot. Kāpēc lai to saprastu bērns?

Vai jāsatraucas, ja bērns atsakās no fiziskām aktivitātēm?

Tam, ka bērns atsakās no fiziskām aktivitātēm, var būt daudz iemeslu. Iespējams, ka bērns nevēlas trenēties, jo viņam ir citas aktivitātes, kurās viņš var sevi attīstīt. Ja bērns ir labs pianists, nav nepieciešams viņam likt sportot. Svarīgi, ka ģimene kopīgi ar bērnu pieņem lēmumu par to, kādas fiziskās aktivitātes varētu bērnu interesēt, kādas ne. Nevajadzētu bērnu piespiest darīt to, ko tas nevēlas. Fiziski aktīvs bērns ir jebkurā gadījumā, pat ja netiek vests uz specifiskām sporta nodarbībām.