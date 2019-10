Tuvojas Baltijas grandiozākie skaistuma svētki – izstāde “Baltic Beauty 2019”!

Pašus jaunākos un inovatīvākos skaistumkopšanas produktus un pakalpojumus jubilejas izstādes “Baltic Beauty” hallēs “Matu skaistuma pasaule” un “Sejas un ķermeņa skaistuma pasaule” prezentēs vairāk nekā 355 uzņēmumi no 20 pasaules valstīm.

Hallē “Sejas un ķermeņa skaistuma pasaule” varēs iepazīt plašo skaistumkopšanas klīniku pakalpojumu klāstu, aktuālākos produktus, pakalpojumus un dažādas aparāttehnoloģijas: no sejas kopšanas kosmētikas līdz permanentajam grimam, no skropstu un nagu pieaudzēšanas līdz jaunākajām aparātprocedūrām, no mutes higiēnas līdzekļiem līdz epilācijas un depilācijas krēmiem. Savukārt izstādes hallē “Matu skaistuma pasaule” varēs atrast ne vien matu kosmētiku, profesionālos instrumentus, aksesuārus un aprīkojumu frizētavu saloniem, bet arī konsultēties ar profesionāliem frizieriem un vērot virtuozus pasaules klases meistaru paraugdemonstrējumus.