Projekta “Neredzamais cietumā” ietvaros TVNET stāsta par cietuma dzīvi un tā iemītniekiem. Sods nav atriebība, bet pēdējā iespēja noziedzniekam atgriezties sabiedrībā. Tādēļ projekta mērķis ir meklēt atbildes uz jautājumiem, kā novērst par smagiem noziegumiem notiesāto personu kriminālās rīcības recidīvus. Sarunās ar pašu notiesāto, psihiatru un kriminologu līdzdalību projekts kritiski atklāj notiesāto psiholoģiju, motivāciju un noziedzīgā nodarījuma iemeslus. Piedāvājam pilnu sarunas atšifrējumu ar uz mūžu notiesāto Juri Ēveli. Par to, kāpēc mēs uzsākām šo projektu, var lasīt šeit.

Daži šīs sarunas fragmenti juridisku apsvērumu dēļ ir izgriezti



Labdien, Juri. Paldies, ka piekriti šai intervijai. Kāda bija šī diena?

Nu kā katra darba diena.

Kā katra?

Jā.

Man, kā cilvēkam, kas šeit ir faktiski pirmo reizi savā mūža, ir ļoti interesanti, kāda ir cietuma rutīna. Proti, kā sākas diena un kā tā beidzas. Varbūt tu vari pastāstīt vairāk par to?

Nu laikam divos vārdos būs teikt, ka kāda bija vakardiena, tāda būs rītdiena. Rīta pārbaude un uz darbu.

Kur tu strādā?

Galdniecībā.

Kā patīk?

Brīnišķīgi. Vismaz kaut ko daru lietderīgu.

Un cik bieži sanāk strādāt?

Nu gribētos vairāk. Mums jau režīms līdz pieciem [vakarā].

Pēc tam kā diena turpinās? Tu aizej uz darbu...

Tad ir pusdienas, tad ir vakariņas, tā būs līdz mūža galam. Nekas nav paredzams.

Nekas nav paredzams – tā laikam ir tiesa, bet izņemot to rutīnu, vai ir kādi izklaides pasākumi varbūt?

Nu katrs pēc savas izvēles: kas sporto, kas televizoru skatās.

Un ko dari tu?

Guļu.

Tikai un vienīgi?

Jā (smejas).

Viens no jautājumiem, kas droši vien interesē un interesēs arī visus mūsu skatītājus: kā baro cietumā? Vai tev ir mīļākie ēdieni vai tieši otrādi tādi, kas var sabojāt garastāvokli pusdienās?

Baro normāli. Salīdzinot kā agrāk bija... Krieviski saka все познается в сравнении, salīdzinot kā bija agrāk, kā tagad.

Un kā bija agrāk?

Kvalitāte labāk ir. Protams, varēja būt vēl labāk. Bet nu...

Kas ir labākie mirkļi cietumā? Mirkļi, kuros tu jūties labi?

Tikai darbā.

Tikai darbā?

Tur es dzīvoju. Šiten es laiku pavadu.

Kad tu strādā, kādas tev ir sajūtas?

Nu kaut kāds gandarījums par labi padarītu darbu. Kreņķi, ka neiznāk. Nav ar ko, nav no kā.

Kad tu strādā, par ko tu domā parasti?

Tikai par kvalitāti.

Bet varbūt kaut kādas pārdomas par citām lietām?

Nu, es nezinu. Uz mūžu notiesātajam - kādas var būt pārdomas?

Kādas?

(smejas) Nekādas! Nav tā, ka cilvēks plāno kaut ko, nu sapņo varbūt par rītdienu, nu vo: pēc gada atbrīvošos, nu tad es tur to vai to. Mums nav par to jādomā.

Ir noteikti lietas, ko tu pats par sevi zini labāk. Pastāsti, kas ir Juris Ēvele, kas esi tu?

Nu, pirmais un galvenais, šai sarunā ir vēlēšanās, lai ar jūsu starpniecību sabiedrība zinātu, ka es nevienu savā mūžā neesmu noslepkavojis. Tas ir pirmais un galvenais. Nevienam ļaunu nevēlu. Nu tā varbūt. Spriedumā, izņemot notiesāto un cietušo uzvārdus, nav neviena vārda patiesības. Nav atspoguļoti ne cēloņi, ne sekas, nekas.

Kāpēc, tavuprāt, tā ir?

Sistēma. Viens paprasīja, otrs uzrakstīja, un viss ir likuma robežās un cauri.

Tagad tomēr vairāk gribētu parunāt ar tevi par vēsturi. Tu esi izgājis cauri dažādiem dzīves posmiem un arī ieslodzījuma iestādēm. Sāksim varbūt ar to, cik reizes tu esi sēdējis un kādos cietumos?

Tā ir piektā reize. Šai cietumā es trešo reizi esmu. Jelgavas cietumā un Valmieras cietumā.

Un no Jelgavas cietuma sanāk tevi pārveda uz šejieni?

Jā.

Pirmo reizi tu paspēji iepazīt dzīvi cietumā, otrpus žogam, vēl sešdesmitajos gados. Nu tad par to pirmo reizi. Varbūt tu varētu vairakkārt pastāstīt, kā izskatījās cietums? Kāda bija dzīve tolaik?

Nu, pirms nokļūšanas cietumā puikam jau fantāzijas un ilūzijas. Tāda stipra pārliecība bija, ka cietumā ir normāli cilvēki. Nu, nav tāda trīskāršā morāle: skolotājs runā vienu, domā pavisam citu, un dara pavisam citu. Vai tuvākie ģimenē, piemēram. Domāju: nu cietumā gan tur visi ir no varas cietušie, nu tad tur brāļi, jau tur draudzīgi. Un iznāca vilties vairākas reizes pēc kārtas.

Par tām vilšanās reizēm. Vai esi pieredzējis nodevību cietumā?

Protams, protams, ik uz soļa. Neizskaidrojamu iemeslu pēc. Cilvēka raksturā ir... Viņam no tā nekāda labuma nav. Viņš negūst ne materiālu, ne morālu, neko.

Vai tu vari pastāstīt par vienu šādas nodevības piemēru?

Laikam klasiskākais, populārākais ir tas, ka dzīvo kā brāļi, šeit dala pēdējo... Zelta kalnus apsola: “Es atbrīvošos, nu es tev palīdzēšu, tu tagad tikai man palīdzi.” Tādu laikam, kas vairākiem būs vissāpīgākais. Protams, ka ir [tādi, kas] priekšniekiem stučī. Nu ko? Nu tāds cilvēks.

Tu jau ieminējies par to trīskāršo morāli. Ka biji iedomājies, ka tādas nav. Izrādās tomēr ir. Izņemot to, kā tu kopumā raksturotu tās attiecības starp ieslodzītajiem tajā pirmajā reizē, kad tu dabūji būt šeit?

Nu, laikam būs pareizi teikt, ka nekādas atšķirības nav. Es par saviem priekšniekiem esmu teicis, ka mēs ne ar ko neatšķiramies – ieslodzītie starp administrācijas darbiniekiem vai policijas darbiniekiem vai tiesātājiem. Es jau minēju, paskatieties krimināllietā: nav neviena vārda, kas rakstīts spriedumā, kas apstiprinātu manu vainu. Nu ar ko ieslodzītie atšķiras no cilvēkiem brīvībā? Agrāk tiesātie un vēl netiesātie es gribētu teikt. Uzreiz nāk prātā 1940.gada 17.jūnija aizsējošā prezidenta Ulmaņa uzruna tautai: jūs palieciet savās vietās, es palieku savā vietā. Un tagad gadiem ejot, es nonācu pie secinājuma: mēs katrs esam savā vietā. Es nevaru būt ne tiesneša vietā, ne miliča vietā. Es esmu savā vietā: kāds es esmu, tāds es esmu.

Tajā pirmajā tavā reizē, kad tu biji nonācis cietumā, attiecības, piemēram, tavas ar cietuma administrāciju tajā laikā. Tu ienāci, tu esi jauns. Kā tas notika? Vai tu ātri vai ar laiku pielāgojies tiem likumiem un tai kārtībai, kas ir cietumā?

Nu īpaši jārunā par mazgadīgo koloniju. Tad jau tas dzīves uzskats mazliet mainījās. Pasaules uzskats, ka taisnība ir nevis tam, kam ir taisnība, bet tam, kam ir vairāk varas.

Sabiedrībā klīst runas, ka mazgadīgo kolonija, salīdzinot ar visām pārējām ieslodzījuma vietām ir tā ļaunākā. Ja pieaugušo ieslodzījuma iestādēs pastāvot kaut kāda kārtība, tad mazgadīgo kolonijā tādas kartības nav, un tur visādas šausmu lietas notiekot.

Nu nezinu kā pašreiz. Bet toreiz bija šausmīgi nežēlīgi, jā.

Vai esi pats piedzīvojis šādu nežēlību?

Nu laikam. Es nezinu, vai es būšu objektīvs, bet tas no katra atkarīgs ir. Kā tu reaģē uz provokāciju. Nu tā saucamā “pierakstīšanās”. Nu tur kolektīvi pārbauda, kas tu par puiku. Ja tu skriesi tūliņ sūdzēties, nu tad понеслось, kā krievi saka. Tad tevi arī turpmāk... Visādas nepatikšanas.

Kāda bija tava pierakstīšanās?

Nu kolektīvi pa riņķi nodauzīja līdz nesamaņai un viss. Divas nedēļas sanitārajā daļā pagulēju, un sāku iet skolā un uz darbu. Mums paralēli bija vispārizglītojošā skola (neskaidri runā).

Pēc pierakstīšanās un pēc tam, kad tu paspēji atveseļoties, kādas bija attiecības ar tiem, kas to pierakstīšanos veica?

Ziniet, no tās reizes līdz šai dienai pilnīgi neitrāli. Es daru to, kas man ir jādara, nejaucos citu darīšanās.

Vai tu paspēji tajā laikā mazgadīgo kolonijā pabūt arī sistēmas otrā pusē, kad tu biji tas, kas pierakstīja citus?

Nē.

Tad turējies neitrāli?

Līdz šai dienai nekādās partiju darīšanās nejaucos.

Kā tajā pašā pirmajā reizē, mazgadīgo kolonijā, izskatījās cietums?

Nu tāda asociācija ar filmās redzēto. Kā Sibīrijas lēģeros. Ziemā mūs atveda: putenis, dzeloņdrātis, sargu torņi. Un tāds... diezgan drūmi.

Vēl viens interesants moments, tas protams ir ēdiens. Mūsu sarunas sākumā tu ieminējies, ka toreiz bija švakāk ar ēdieniem kolonijām. Vai tu vispār atceries savu pirmo ēdienreizi pirmajā ieslodzījumā?

Nu, ja mazgadīgo kolonijā, ideāli baroja. Tā kā sanatorijā. Bulciņas un viss kas tik tur nebija.

Bet, ja mēs runājam par tavu nākamo reizi, kas bija tas 68. gads.

Pieaugušo cietumā, jā?

Jā, Tieši tā. Kas mainījās uz to mirkli, salīdzinot ar mazgadīgo koloniju?

Nu kārtējā vilšanās. Es domāju, ka mazgadīgie, tur maloļetkas, tie jau vēl nav dzīvē neko redzējuši: dūli un traki. Domāju, nu pieaugušie tur jau gan, draudzīgas un sirsnīgas attiecības. Izrādās, ka nekā. Tas pats vien ir. Kā Einšteins, ja nemaldos, teicis, ka attīstība iet pa spirāli, viss atkārtojas tikai arvien augstākā pakāpē. Tā arī dzīvē.

Tajā cietumā 1968.gadā, tur arī bija pierakstīšanās?

Par cik es jau mazgadīgo kolonijā pabijis jau, pazīstamie bija priekšā, tad jau savējais. Tur nekādas pierakstīšanās nebija.

Kā izpaudās tā vilšanās? Vai tur arī bija nodevības?

Nu, protams. Nu tāpat kā šodien mēs skatāmies: šaipus žogam un ārpus žoga, nu ar ko mēs atšķiramies? Nu galīgi ne ar ko. Filozofijā to sauc par antinomiju laikam, kad fakti smejas par loģiku. Nu visi saprot, ka tā nevar un tā nedrīkst, bet dara gan.

Pa šīm reizēm, kad tu biji cietumā, tev bija pauze. Gatavojoties šai intervijai es pamanīju, ka tev bija 11 gadi brīvība. Kas notika šajā laikā?

Nu, pēc pirmā soda termiņa no Valmieras atbrīvojos, mudīgi apprecējos. Nu un līdz 81. gadam trīs bērnus saražojām, un tad bija pēc četriem gadiem šķiršanās uz visiem laikiem.

Kur tu satiki savu sievu?

Siguldā, PMK kopmītnēs.

Vai atceries to dienu?

Jā.

Iemīlējies?

Jā, līdz ausīm. Traģiski.

Kāpēc traģiski?

Nu. Vizuāli likās, ka ideāls. Un visādāk citādāk viņa bērnu namos augusi, es domāju: es tā īsti bez vecākiem, nu tad mēs abi divi viens otru sapratīsim kā viens vesels. Nu pēc tam, pēc gadiem jau atklājās, ka visa tā precēšanās notika... Viņai pirms satikšanās ar mani jau bija nozīmēta kāzu dienu ar tādu Jānīti. Viņa bija stāvoklī. Jānītis pateica: “Ja tu netaisīsi abortu, tad nekādas kāzas nenotiks. Bērnus nevajag.” Viņa apvainojās, un tajā momentā mēs satikāmies, sapazināmies. Un tad viņa, lai pierādītu... Teiksim tā, rupji – aiz atriebības vienkārši. Pirmajam, kurš pagadījās, ar to arī aizgāja.

Tad tas pirmais bērns nebija tavs?

Nē, pirmais mans bijis. Es tā domāju, ka visi trīs ir mani.

Ko tu vēl atceries par to laiku starp ieslodzījumiem, par tiem 11 gadiem. Kas ir visvairāk iespiedies atmiņā? Tas var būt jebkas. Kaut kāda diena, saulaina vai lietaina?

Nu grūti kaut ko izcelt. Visi tie... Katra diena brīvībā ir darbā pagājusi.

Kur tu strādāji tajā laikā?

Oi, kur tik es neesmu strādājis? Vienīgi aviācijā un uz jūras neesmu strādājis. Pārējie visi. Celtniecībā, un MRSos [mežrūpniecības saimniecībās] un kolhozos par virpotāju, frēzētāju, Rīgas autobusu parkā, alus brūzī, strādāju par atslēdznieku maizes kombinātā.

Tad bija tas 1982. gads. Kā ieslodzījumā bija toreiz? Kā mainījās cietums?

Nu, jāatzīst, ka nekādas tāds ievērības cienīgas izmaiņas nebija starp 70. un 82. Nebūtiski varbūt ir pieminēt, ka tie režīmi tur mainījās. Pastiprinātais režīms nāca klāt, kaut kur 1969. gadā laikam. Bet tā pēc būtības jau nekas. Cietums bija tāpat kā armija, kas nodrošināja brīvo darba spēku valstī.

Tad tu arī tur celtniecībā strādāji?

Jā, lodes drenu fabrikas otro kārtu būvējām. Uz vella paraušanu, komjaunatnes triecienceltne tajā laikā bija Latvijā populārākā.

Vai šajā laikā tu ieguvi draugus cietumā?

Šķietamus draugus. Pēc tam jau izrādījās, ka draugi aizmirst. Kā jau es minēju, ka apsoli zelta kalnus, bet atbrīvojies...

Un nebija neviens?

Nē, tādu līdz šai dienai nav.

Tālāk bija 1988.gads un pēc tam vēl 1992. Kā saka, tuvāk mūsdienām, pilnīgi jaunai pasaulei. Kuros cietumos tu toreiz atradies?

Šeit es biju divus [termiņus]: pirmo - četrus gadus, otro - divus gadus, un tad Jelgavā desmit.

Nu lūk. Mēs nonācām jau līdz tiem deviņdesmitajiem. Un, piemēram, par to pašu ēdienu tu teici, ka deviņdesmitajos tas bija laiks, kad kaut kas reāli mainījās un uzlabojās. Tīri praktiski sadzīviski sākot no labierīcībām, beidzot ar ēdienu, gultas vietu, kas uzlabojās tajā laikā?

Nu, kā jau minēju, ēdiena kvalitāte, dažādība, pēc deviņdesmitā līdz šai dienai ar katru gadu kaut kas mainās uz labo pusi, protams.

Tā kā reāli palika garšīgi?

Jā.

Vai ir kāda īpaša atmiņa, kas ir saistīta ar darbu? Tas var būt jebkas.

Nu, ar prieku varu atcerēties, ka ļāva strādāt padomju laikā, cik gribi. Cik spēka pietiek. Atšķirībā... Tagad politika pati tāda ir, ka darbs, ražošana jebkāda ir gandrīz vai noziegums. Jūs labāk zināt kā brīvībā. Kurš tik sāk kaut ko ražot, tur izdomās astoņas inspekcijas un izdomās visādus šķēršļus, lai tik neražotu tas zemnieks neko tur.

Un cietumā tādu šķēršļu nebija?

Nu tajā laikā līdz 1990. nebija. Šeit pat es strādāšu divās maiņās. Pašam bija interesanti pilnveidot kvalifikāciju.

Ja salīdzinām tagad visas reizes, kad tu esi bijis cietumā, kurā reizē sēdēt bija visgrūtāk?

Tagad.

Tieši tagad?

Kamēr tiku šeit darba zonā, nu tas ir ārprāts. Skaties griestos un viss.

Vai vari plašāk pastāstīt, kāpēc tieši tagad ir grūtāk?

Galvenais pamatā jau ir tas, ka tu nevienam neesi vajadzīgs. Tas laikam jebkuram cilvēkam. Ja tu zaudē nepieciešamību kaut ko darīt. Tev liedz fiziski vienkārši kamerā... Es te prasīju tiem [no] Eiropas spīdzināšanas komisijai pirmo reizi, kad bija, 2006. gadā, ja nemaldos, viņi pirmo reizi apmeklēja Latvijas cietumus. Pēc tam viņi ik pēc diviem gadiem regulāri apciemo mūs. Es viņiem prasīju: “Jūs normāli cilvēki, kā jūs varat izskaidrot, ka uz mūžu notiesātajam (tajā laikā bija pieci gadi, tagad septiņi gadi) jānosēž kamerā pilnīgā izolācijā?” Un pēc septiņiem gadiem viņam ir tiesības lūgt vidējo pakāpi. Tad, kad dabū vidējo, tagad vot dabūju augstāko, kad 10 gadi vidējā ir nosēdēti, tad man ir tiesības augstāko prasīt. Bet ko tas dod? Tā pakāpe? Nu minimāli: tur veikals lielāks, satikšanās vairāk drusciņ. Bet ko tas dod? Ka, ja tu netiec darbā nekur, neesi nevienam vajadzīgs? Vienkārši sēdi četrās sienās...

Par tiem pirmajiem septiņiem gadiem, kur tev sanāca sēdēt? Vieniniekā, cik es saprotu?

Nē, divatā bijām.

Kas ir tas pirmais, kas mainījās tīri apziņas līmenī?

Neizpratne vienkārši. Nu ieslodzītais – ieslodzītais. Labi. Tiesas lēmums un viss. Cietums ir sodu izpildes vieta. Nu bet ir jābūt kaut kādam sabiedrībai labumam no tā, ka es uz nodokļu maksātāju rēķina te atrodos? Tas manā galvā neiet kopā nekādīgi.

Kā tavuprāt ir mainījušās attiecības starp ieslodzītajiem visos šajos gados? Kā mainījušies paši ieslodzītie?

Nu agrāk bija vienkāršāk. Tie, kas strādāja, tie strādāja. Nestrādāt nebija iespējams vispār.

Un kā ir tagad?

Nu tagad uz darbu tikt nav tik vienkārši. Nav jau brīvu vietu. Gribētāju ir vairāk nekā iespēju strādāt.

Bet izņemot to strādāšanu? Tīri kā cilvēkam?

Es nezinu, vai būšu objektīvs, ja teikšu, ka ne ar ko neatšķiras. Nu, kā jau teicu, katrs mēs esam savādāks, katrs savā vietā.

Respektīvi, kā agrāk bija gan labi cilvēki, gan nodevēji, tā arī šobrīd?

Jā, tāpat kā brīvībā, tā cietumā.

Cilvēki, kas ir bijuši ieslodzījumā, iznākot no cietuma un dodot intervijas citiem medijiem, bieži runā, ka cietumā uzreiz var redzēt cilvēka īsto seju. Vai tā ir līdz šim?

Stipri šaubos. Ja tu esi cilvēks brīvībā, tu esi cilvēks cietumā. Es nevaru teikt, ka es kaut kā būtu izpelnījies apkārtējo labvēlīgu attieksmi ar kaut kādu tādu īpašu, speciālu rīcību vai kaut ko. Nu kāds es esmu, tāds es esmu, un viss. Ne pret vienu man nekādu pretenziju nav, un es ceru, ka pret mani arī nav. Es cenšos citiem problēmas neradīt ar savu klātbūtni, nu tā kaut kā. Ja varu – palīdzu.

Rezumējot par dzīvi cietumā, cik es sapratu, tas arī bija plāns – vienmēr būt neitrālam?

Nu būt, pirmkārt, savā vietā. Atbildēt par saviem vārdiem, saviem darbiem.

Mēs zinām, ka tu Juri biji viens no pirmajiem uz mūžu notiesātajiem, kurus no Jelgavas pārveda uz Daugavpili. Vai tu atceries to dienu, kad tevi atveda?

Nu es nezinu, vai būs nopietni teikts, ka man bija siltas sajūtas Daugavpilī trešo reizi. Tā kā uz mājām braucu. Nu specbloks pats par sevi. Suņi un kaķi un visi pārējie zaķi. Tas jau saistīts ar mūža ieslodzījumu.

Ja konkrētāk runājam, tad tur noteikti bija saslēgtas kājas dzelžos?

Jā, protams. No stacijas vēl ar vilcienu, etapu veda mūs. Tā kā pingvīnus.

Vēl par to dienu, kad tu nonāci Daugavpilī. Tā bija jau trešā reize šeit. Es pieļauju, ka tie darbinieki, kas tevi sagaidīja, droši vien jau zināja, kas tu esi?

Jā.

Vai tu atceries kā viņi tevi sagaidīja? Ko teica?

Es tikai varu tā domāt, ka cilvēki, zinādami mani pēc tiem laikiem ieslodzīto vidū, darbā kā speciālistu varbūt, un te uzreiz uz mūžu notiesātais. Acīs jau neteica neviens neko, bet pie sevis domā: “Nu johaidī ar ārā? Kā tā var būt?” Es pats brīnītos, zinādams [sevi] kā labu cilvēku.

Viņi nespēja noticēt, tu gribi pateikt?

Jā. Nu tāpēc arī man ir tāda velēšanās, lai sabiedrība caur jūsu starpniecību uzzina, ka tas, kas rakstīts spriedumā...

Kas ir mainījies no pirmā pusgada Daugavpilī līdz pat šodienai?

Nu, prieks, ka mana ticība, cerība ir attaisnojusies. Viss iet uz labo pusi. Tiku darbā, tiku šeit. Tādā veidā. Laiks kaut mazliet, bet tomēr neiet zudumā. Otra mūža nebūs.

Ja es pareizi saprotu, tu esi viens no vai arī pat vienīgais, kas ir tajā trešajā režīmā, kas var diezgan brīvi pārvietoties cietuma teritorijā. Ko par to saka pārējie ieslodzītie?

Nekādas pretenzijas es neesmu dzirdējis.

Runājot atkal par tavu dzīvi. Es saku “normāla dzīve”. Un man ir savs priekšstats par to, kas ir normāla dzīve. Ko tu saproti ar šo vārdu savienojumu?

Normāla dzīve? Normāla dzīve ir... Vienā vārdā i nepateiksi nemaz. Normāla dzīve, manuprāt, ir, ja tu visu notiekošo uztver tā kā ir – tā ir. Nu bet ko darīt? Būt apmierinātam ar to, ko tu vari darīt. Nu, ja izdodas izdarīt kaut ko labu – pavisam jauki. Es savā mūžā nenožēloju nevienu dienu nodzīvotu. Burtiski nevienu. Es neesmu... Nu kā parasti? Mamma sūdzas: “Mans dēliņš jau gan zelta gabaliņš, vot tie kaimiņu puikas viņu pavedināja, viņš paklausīja, un izdarīja tur kaut kādu noziegumu, un nu ir beigas, cietumā un ne par ko.” Man tā nav bijis nekad. Varbūt vēlāk iznāks saruna par alkohola kaitīgumu, man alkohols mūžā nekad nav traucējis. Es neko neesmu izdarījis neapzināti tā kā mani tur kāds iespaidoja vai es tā biju piedzēries, ka nesapratu, ko daru. Es neatceros, kā vakar beidzās, bet lai es būtu kaut ko izdarījis tādu – nav bijis.

Ko tu saki par vienu no tiem stereotipiskajiem normālās dzīves priekšstatiem, kas pastāv brīvībā: darbs, ģimene no diviem bērniem, vēl kaut kāds hobijs, sirdslieta un tā tālāk?

Nu tas ir fantastiski, ja cilvēkam viss tā sakārtojas un pakārtojas.

Kādas ir tavas pirmās atmiņas no bērnības?

Nu pirmais, varbūt tāds košākais moments, kas uz visu mūžu acīmredzot gan pasaules uzskatu, gan sabiedrības uztveri ir iespaidojis līdz šai dienai. 1953. gada 5. marts – Staļina nāves diena. Tas man tā iekodās [atmiņā] uz visu mūžu. Ko mēs jau minējām. Tā sabiedrības trīskāršā attieksme. Trīskāršā morāle. Vakar pie vecās mammas salasījās kaimiņi, lādēja Staļinu, lādēja okupantus, lādēja visu pasauli. No rīta mēs ar veco mammu ejam uz pilsētu, uz veikalu: saulaina diena bija, sniegs kūst, tāda skaista pavasara diena. Siguldā pretī stacijai, pie pasta uz stūra bija propagandas skaļrunis, kā jau agrāk bija tradicionāli no kara laikiem acīmredzot. Nu ne tikai [propagandas nolūkā], arī trauksmes izziņošanai. Nu caur dienu skanēja skaļrunis uz stūra. Mēs ejam – tautas pūlis riņķī ap to skaļruni. Asaras. Nu es saku, es tā otrreiz mūžā neesmu redzējis, ka cilvēkam tā var līt asaras straumē. Sirmi vīri, sievas, viss, kas nu tur tajā pilsētā bija tajā laikā savākušies ap to skaļruni, raud un kas tur notika? Pieejam klāt – Staļins tētiņš esot nomiris, pasaulei gals. Vot uz visu mūžu! Nu kā? Vakar tev vajadzēja, es nezinu, kādiem priekiem būt, ka tas tirāns ir miris beidzot. Nu kaut kas mainīsies varbūt, vismaz kaut kāda cerība turpmāk. A te otrādāk: visiem tāda traģēdija – Staļins nomira. Vakar visi lādēja un nolādēja. Bērnības tā man tāda stabilākā, košākā atmiņa, 4 gadi man bija. 1953. gada 5. martā.

Kādi vispār bija tie laiki? Tava bērnība?

Nu fantastiski. Tagad tādu laiku nav.

Fantastiski ar ko?

Nu es biju ziņkārīgs bez gala. 1949.gadā es esmu dzimis un 1949. gadā dibinājās kolhozi. Un tā es reizē ar kolhozu augu. Siguldā bija tāds mums apkārtnē kolhozs “Dzirkstele”. Priekšsēdētājs bija Biķeris. Kā šodien atceros uzvārdu. Nu un tā viss, kas ar to kolhozu saistīts. Nu vecā mamma mani viena pati audzināja, ņēma līdzi. Labības kūlīšus siet palīdzēt, kad sāku staigāt, protams. Palīdzēt labību siet, pēc tam jau pie kulšanas (neskaidri runā), nu kad es nezinu? Pieci vai seši gadi bija, kad es vecos sirmos večus mācīju, kā pareizi kuļmašīnai siksnu kniedēt vajag, nevis tā kā jūs te halturējat, tā neturēsies. Saimnieks stāv durvīs: “Vo! Re būs meistars. Klausieties puiki!”

Īsāk sakot, es uz skolu gāju pilnīgi fiziski varbūt nenobriedis, bet gatavs vadīt saimniecību. Viss, kas saistīts ar lopiem, viss, kas saistīts ar zemi, visus darbus es jau biju izskolojies jau. Cigarešu paciņa kabatā un gāju pirmajā klasē. Toreiz bija “Prima” maziņā, 10 cigaretes paciņā, ērtāk kabatā puikam iebāzt.

No cik gadiem tu sāki pīpēt?

Nu kā sāku staigāt, apmēram tā.

Kas tev iemācīja to?

Nu neviens laikam. Man bija tāds iespaids: pie vecās mammas atnāk viens onkulis, atnāk otrs, tur sienu pļauj, malku ved un visu ko. Kā riktīgi vīri, riktīgi amatnieki pīpē. Un man ar vajag uzpīpēt.

Tu teici, ka tu aizgāji uz pirmo klasi, un cik gadus tu nomācījies? Es zinu, ka tev ir vidējā izglītība.

Ar to vidējo izglītību man gatavais kreņķis. Es viņu trīs reizes esmu izgājis cauri. Un šeit es diplomu dabūju.

Bet toreiz, kad gāji pirmajā klasē, cik gadus tu nomācījies skolā?

Tad bija septiņgadīgā skola. Līdz 5 klasei septiņgadīgajā skolā nomācījos, tad mani atstāja uz otru gadu un no skolas izslēdza. Tad es pārgāju uz Siguldas pirmo vidusskolu. Tur es nomācījos līdz 7 klasei, 7. atstāja uz otru gadu un uz Daugavpili pārgāju. Pedagogi atzina, ka viņu kvalifikācija neatbilst mani skolot.

Tu teici, ka vairākas reizes esi palicis uz otru gadu. Kāpēc? Tev bija neinteresanta skola vai bija citi iemesli?

Nu, bija gan vesels lērums priekšmetu, kuri, es arī šodien varu teikt, pilnīgi bez vajadzības, nevajadzīgi, kas mani neinteresēja un dzīvē arī nenoderēja.

Piemēram?

Ja neskaita dziedāšanu, kas bija tāds atsevišķas sarunas vērts moments, tad daudzi priekšmeti. Ķīmija, matemātika, formulas. Ģeometrija man patīk līdz šai dienai, interesē un viss. Algebra man nepatīk, viņa arī nav bijusi vajadzīga. Man nekad tās formulas, saīsinātās reizināšanas formulas – priekš kam man? A kvadrātā pluss B kvadrātā – kāda man darīšana?

Vai tev bija vai ir brāļi un māsas?

Oi, gribētos teikt, ka nav, bet pusmāsa un pusbrālis. Pusmāsa, es ceru, ka pie pilnas veselības vēl šodien, bet brālis tur... Nonāksim līdz krimināllietai, varbūt tad. Tad atsevišķa runa par brāli. Nu abus divus es auklēju, baroju no pudelītes, kamēr audžu māte darbā bija. Atnākot no skolas – tas bija mans galvenais uzdevums – pieskatīt brālīti un māsiņu.

Kādas tev bija attiecības ar viņiem tolaik? Kad nedaudz viņi paauga, kad vairs nevajadzēja auklēt?

Nu te jāliek akcents uz to, ka es tajā ģimenē jau biju lieks kā tāds. Vienīgi kā darba spēks: vot pabarot, uzpasēt brālīti, bet pieskatīt un dārzā kaut ko darīt, kā darba spēks es biju vajadzīgs ļoti. A tāds kā tāds, kā ģimenes loceklis, es ar katru gadu arvien mazāk biju vajadzīgs.

Kā tas izpaudās? Tev bija kaut ko teikuši vai arī vienkārši sajūta?

Nu zin’ kā bērnam: bērnam jau ir saasināta uztvere. Pieaugušajiem liekas, ka bērns nesaprot. A es jau uzreiz apjēdzu, ka pamātei es esmu galīgi lieks. A tēvam daudz nebija laika nemaz. Tas strādāja, pelnīja naudiņu. Nu, protams, gadiem ejot, kad jau pirmā sodāmība, tad jau всё. Agrāk tiesātais, tas jau bandīts, zaglis un всё.

Tā kā tu gribi pateikt, ka pēc tās pirmās sodāmībās attiecības ar ģimeni...

Nu formāli tā.

Un kā ar tēvu pēc tās pirmās ieslodzījuma reizes? Viņa attieksme arī mainījās tāpat kā pamātei?

Nu nē, nē. Es tēvu vot līdz 1998.gada oktobrim, kad atbrīvojos no Jelgavas iepriekšējo reizi, tad nu lielas cerības bija, ka tēvs pie vecuma varbūt tomēr sapratis, ka es ne tikai cietumā esmu pavadījis visu savu iepriekšējo mūžu, ka ir bijis i darbs, i viss kas. Tēvs, lai viņam vieglas smiltis un skaistākie debesu dārzi! Tā viņš pie tādas pārliecības arī, ka kaut kādas augstākas šķiras cilvēks, aizgāja no šīs pasaules.

Vai tu atceries savu māti?

Māti? Vot no mazgadīgo kolonijas, no Daugavpils es 16 gadu vecumā atbrīvojos. Un tad mātei māsa Siguldā dzīvo. Caur māsu uzzināju mātes adresi un aizbraucu pirmo reizi apskatīt, kāda mana māte izskatās.

Kāda bija šī satikšanās?

Tajā momentā acīmredzot abpusējs prieks bija. Mātei bija prieks, ka es esmu ieradies. Apskatīt, kāds es esmu, ko es esmu. Nu jau pēc, protams, ka man bija vilšanās un viņai savukārt bija objektīva vilšanās, kad nāca nākošās sodāmības un viss pārējais. Viņa gribēja kaut ko, nu neiespējamo. Lai būtu... Nu tagad no mazgadīgo kolonijas atbrīvojās, vot viņa diktēs, ko man darīt, kā man darīt. Bet nu reāli iespēju arī nekādu Rīgā pie viņas dzīvot. Man ir vispār alerģija pret pilsētas dzīvi kā tādu. Nu piespiedu kārtā var padzīvot kādu laiku. Strādāt es varu, kā jau teicu, vienalga kur. Tādu problēmu man nav ar darba trūkumu. Bet pilsētas dzīve... Jo dziļāk mežā, jo labāk.

Bet kā tev gāja un kā tev klājās ar vienaudžiem?

Nu, bija tāda pabērnu grupa. Mēs tur tā bez garas domāšanas kādi četri turējāmies kopā kā zāģa zobi. Visās palaidnībās, visos priekos un bēdās. Bastojām skolu, ar plostiem tajā laikā pa Gauju pavasaros braucām. Ceļojām.

Vai tie trīs bija tavi draugi? Vai tu vari šos cilvēkus nosaukt par draugiem?

Tai laikā bija draugi, jā. Bet pēc tam izrādījās, ka katram savs...

Jūs vienkārši pārtraucāt sazināties vai arī?

Nu es personīgi nemeklēju. Uz ielas satiekamies: sveiki, sveiki un tā. Nekādu draudzību es nemeklēju.

Kurā brīdī tas viss tika pārtraukts?

Nu ar mazgadīgo koloniju, kad nu pats sirsnīgākais un, nu var teikt, tuvākais draugs, glābdams savu ādu, izstāstīja milicijai par maniem grēkiem, ko viņš zināja. Ne viņš tur piedalījās, neko. Un beigu beigās abi divi atbraucām kopā. Divus gadus pavadījām “maloļetkā”.

Kolonijā?

Jā. Nu vot tāds draugs, sirsnīgākais.

Vai tajā laikā pirms mazgadīgo kolonijas, bet varbūt arī mazgadīgo kolonijā, sanāca lasīt kādas grāmatas?

Jā, nu šeit pa tiem četriem gadiem es visu bibliotēku izlasīju brīvajā laikā. Bez šķirošanas, no viena gala līdz otram.

Vai ir tāda tiešām mīļākā grāmata?

Droši vien, ka visas pēc kārtas Viļa Lāča. Lasot tās grāmatas bija tāda “Sapnis par jūrnieku,” “Uz jauno krastu,” “Zvejnieka dēls,” visas tās. Un dzīve diktē savādāk un tie ceļi aiziet nepavisam uz jūru.

Ja es šobrīd runātu ar taviem skolotājiem, kā viņi tevi raksturotu?

Nu es domāju, ka jums pat nebūtu problēmu arhīvā paskatīties raksturojumā. Tā arī rakstīts, ka spējīgs, bet nemācās. Pirmajās vietās uz darbu viss ir. Darbs, kā jau teicu, tas man (neskaidri runā) .... Mēs ejam metāllūžņus vākt, salasām brigādi un vācam lūžņus. Lai viņi tur zubrī savu algebru! Remonts skolā vai ko tur, es biju pirmā vietā.

Pat remontu skolā taisīji?

Nu jā, nu bērniem taču bija jākrāso soli un klases un viss kas pa brīvlaiku.

Izņemot darbu, laikam jau bija arī kādi atpūtas brīži. Tajos brīžos - kāda bija tava mīļākā mūzika?

Neticēsiet, klasika!

Vai ir arī kādi mīļākie skaņdarbi?

Nu, laikam atsevišķi būs grēks teikt. Grīga, piemēram, “Pavasara sonāte”, ja nemaldos bija viņam. Bēthovens, nu daudz.

Kā bija ar ballītēm tajā laikā? Vai izklaidējāties ar vienaudžiem?

Nepalaidu garām nevienu, jo Siguldā pilsdrupās bija zaļumballes. Līdz rītam pūtēju orķestris, bufetes, nu puikām bija galvenais jau trofejas savākt.

Trofejas savākt?

Jā.

Ko tieši tu domā ar trofejām?

Nu kam kas izkritis, kam ko var nospert. Pēc kautiņiem īpaši. Rīdzinieki ar siguldiešiem, siguldieši ar rīdziniekiem, tad ar līgatniešiem. Bija grupas. Nu puikām pa starpu iet, tik skaties, kam kas izkrīt.

Bieži sanāca kauties?

Pašam nē. Sargeņģelis pasargājis. Nu tur nenozīmīga kaušanās skolā. Bet tā, lai kaut kas būtu atmiņā palicis, ka es būtu kādu tur briesmīgi sitis jeb mani tur būtu klamstījuši līdz nemaņai. Nu tad bija mazliet kaušanās kultūra savādāka. Nokritušu jau nespārdīja ar kājām.

Bet izņemot kautiņus, tajās zaļumballēs bija arī meitenes?

Protams.

Vai tu atceries savu pirmo meiteni?

(ilgi domā) Protams, protams.

Kā viņu sauca?

Ilze.

Kāda bija Ilze?

Gribētos tagad redzēt. Nu tad jau... Zini, kā tas? Es nelaikā piedzimis. Vai nu 10-20 gadu par ātru, vai par vēlu, kaut kas nav riktīgi. Es pa daudz agri biju pieaudzis. Kā jau es teicu, es uz skolu gāju gatavs vīrietis. Tikai nu fiziski vēl nepieaudzis. Nu un uzreiz jau kā mēs katrs plānojam dzīvi, vot man tagad māja jāuzbūvē, katram kaut kādi tuvākā laika mērķi. Nu un man bija, protams, ģimene. Lai mani bērni nebūtu tā kā man bija jāaug, bez tēva un mātes praktiski, maniem bērniem tas nedrīkst būt. Nu un, protams, pirmā acumirkļa simpātijas. Nu kā jau klasē. Nu tā piektā klasē kā izslēdza no skolas, tad arī visa mīlestība cauri. Citā skola, citas meitenes.

Šajās zaļumballēs, kur bija gan tās kaušanās, gan meitenes, vai sanāca arī iedzert?

Jā. Jaunības maksimālisms, paprovēt visu obligāti, pagaršot.

Kas bija pirmais alkohols, ko tu pagaršoji?

Jau minētā krusttēva tēva mājās bija regulāri mājas vīns. Tas ļoti garšoja, ne tikai man. Nu kandžu tecināja, grādīgais dzēriens, tas jau līdz skolas vecumam.

Teiksim, aptuveni 5-6 gados?

Kaut kur tā, jā. Nu bet skolā jau, kā es teicu, visu bija jāpaprovē. Visus punšus iespējamos.

Kādas vispār bija ballītes tavā laikā?

Nu ar nožēlu jāatceras, ka tagad tā nav. Dabiski, ka visa pilsēta salasījās pilsdrupās kā viena ģimene. Izklāja segas un .... Pēc sešdesmitā gada tad jau sākās дружинники, sāka sabiedrība dalīties. Tie ir bagātie, tie nabagie, tie vairs nav mūsējie, ar tiem nav ko pīties. Nerunājot par tiesātājiem agrāk. Es runāju par visas pilsētas sabiedrību, ko mēs saucam par sabiedrību.

Bija tāda kopība lielāka?

Acīmredzot tas pēc kara periods, vēl kara laika grūtības, visa traģēdija kaut kā vienoja visus. Kamēr pamazām ar sešdesmito gadu reāli jau sāka dalīties.

Tu teici, ka no mazotnes esi bijis kolhozā. Vai sanāca arī kaut ko nopelnīt par to darbu?

Nē.

Kas bija tavs pirmais apmaksātais darbs?

Pirmais apmaksātais darbs man bija pirms kolonijas 1963. un 1964. gada vasarā. Siguldas SCO (starpkolhozu celtniecības organizācijā) mēs par “gruzčikiem” strādājām puikas brīvlaika.

Cik maksāja par to?

Vai! Mums fantastiski maksāja. Mums bija mazgadīgo piemaksa, mēs drīkstējām strādāt oficiāli 4 stundas tikai. Bet mēs strādājām ar večiem un vēl vairāk kā veči, vienādi. Padarījām arī vairāk. Maksāja labi. Es tagad varu sameloties, bet nu labi maksāja. Vairāk nekā pieaugušie saņēmām.

Bet strādājāt tikpat, cik pieaugušie?

Nu strādājam arī. Pēc tam algas dienā, protams, dzērām arī tāpat kā pieaugušie. Un visi piedzīvojumi, kas saistīti...

Kopumā ir bijušas 5 reizes, kad tu esi bijis ieslodzījuma vietās. Tātad par to 1962. gadu. Tu uz diviem gadiem nonāci kolonijā. Cik tev toreiz bija gadi?

14 gadi. 16 gados atbrīvojos.

14 gadi, tātad pusaudzis. Vai tu atceries to pirmo sajūtu, kad tu ienāci kolonijas kamerā?

Nu pēc pierakstīšanās, kā jau mēs te pārrunājām, vairāk ziņkārība, velēšanās nostabilizēties, lai būtu apkārtējie saprotoši.

Pirms notika tā cietsirdīgā pierakstīšanās, vai tev bija bail, ieraugot tos cilvēkus, ar kuriem tu sēdēsi?

Nu vairāk vai mazāk, protams. Neskaidrība, bailes. Nu ko nozīmē bailes? Zināju, dzirdējis biju, ka pierakstīšanās kā tāda pastāv, bet nekādu priekšstatu nebija. Drīzāk... Nu varbūt, ka bailes, var teikt, jā arī.

Bet, ja konkretizējam, bailes no kā tieši?

Nu kā tad nu būs? Kā tad nu sitīs, kā tad nu būs?

No nezināmā?

Jā.

Ja tu varētu piezvanīt sev pirms nozieguma izdarīšanas un, ja nākotnes “tu” pateiktu par to, kas notiks pēc šī nozieguma, sev jaunākam, ko tu sev pateiktu?

Te jau laikam jārunā par to, ka es tāpat kā jebkurš esmu izņēmums. Daba ir piesātināta ar izņēmumiem. Vienādā zemē aug vienādi koki, bet viens pa vidu ar divām galotnēm. Nu kā tad tā? Visiem vajadzēja būt ar vienu galotni, viens ar divām galotnēm. Kurš tad to var izskaidrot? Nu tā ir mana attieksme. Noziegums. Kriminālnoziegums veidojās... To apstākļi diktē. Ja tu godīgi nevari nopelnīt, paņemt, saņemt, tevi, kā manī no 1953. gada zemapziņā protesta gars: kas te jūs te tādi? Mani mācāt...

Bet tomēr, ja būtu iespēja pateikt kādu konkrētu frāzi vai uzdot jautājumu pašam sev, jaunākam sev, ko tu sev pateiktu?

Gaišreģīgu domu. Tev būs grūts mūžs un drosmīgi piedzīvojumi. Un viss. Ja tu neej kopsolī ar sabiedrībā pieņemtajām normām, tātad sabiedrība tevi arī nepieņems, sodīs. Cik taisnīgi? Tas ir cits jautājums atkal. Ja tagad atceramies 1967. gada oktobri, kad es dabūju tos divarpus gadus Valmierā. Nezinu, [ja] būtu bijis saprātīgs tiesnesis... Mamma nomaksāja visu, cik bija tas zaudējums ar lielu uzviju, tāpēc, ka tik daudz es nebiju paņēmis par tādu summu. Nu mamma, neskatoties uz to, samaksāja visiem cietušajiem. Būtu gudrs un normāls tiesnesis... Nevajadzēja cietumā obligāti, jo nu, tāds varbūt vērojums mans personīgs, ka pēc aresta vismaz es personīgi nedēļas laikā jau biju izcietis sodu. Tik tālu. Nonācu policijā, izanalizēja visu, kāpēc tas bija, savu vainu, cik es biju vainīgs, kurš pie tā bija vainīgs. Nu un tad jau tie šausmīgie gadi cietumā. Nu vēl prieks, ka padomju laikā varēja strādāt. Tad vismaz nu reāli pats pilnveidojies darbā, kaut kādas jaunas darba iemaņas iegūsti, nu tādā veidā.

Bet kas bija tas šausmīgākais, no kā darbs palīdzēja novērsties?

Nu, ka tu esi vajadzīgs, apziņa, ka tu esi vajadzīgs kādam.

Nu tas palīdzēja, tas ir skaidrs.

Tev ir saturs, dzīves jēga. Rīt es darīšu to un to.

Tad grūtākais ir vienkārši neko nedarīt?

Tas ir ārprāts. Es domāju, es Jelgavā sajukšu [prātā] šinī te sākumā. Līdz 2005. gadam tas bija fantastiski grūts laiks. Tie paši uzraugi, tie paši priekšnieki, tikko es atbrīvojos no turienes, viņi taču mani zina, viņš saka: “Vot, virpotājs nemāk uzgriezt kreiso vītni, vajadzētu iet.” Es saku: “Tak ved ārā, ko tad tu?” Nu smējās. Mūžinieks. Un paši zina, ka es varu, un ko es varu.

(aizpīpē cigareti)

Te mēs nemanot esam nonākuši pie momenta, ka visi mūžinieki, visi ieslodzītie nav vienādi. Ir izņēmumi. Nav individuālas tādas pieejas konkrētos jautājumos. Ja tas ir strādnieks, nu kam viņš ko sliktu darīs? Lai iet un strādā. Mūžinieks, ne mūžinieks.

1968. gads. Par to 11 gadu pauzi mēs ar tevi jau parunājām. Vai tu atceries to brīdi, kad tu atkal nonāci cietumā tās pauzes beigās?

Nu divējāda sajūta. No vienas puses prieks, ka tā bezjēdzīgā kopdzīve beidzot ir beigusies. Šķirties negribas: 3 sīkie, i dzīvot nevar. Vienīgais prieks – darbs, ar večiem [iedzert] un dzīvo priekš sevis.

Vai tas arī bija tas, kas mudināja tomēr iet un izdarīt [noziegumu] ?

Nē, nekādā ziņā.

Tad vienkārši apstākļi bija tādi?

Tā sagadījās, kā parasti saka. Nekas nesagadījās, viss ir likumsakarīgi, dabā nekas nenotiek [tāpat vien].

Tajā 1982. gadā, kad atkal nonāci cietumā, tie bija 3 gadi un 6 mēneši, ja nemaldos. Kurā cietumā tas bija un par ko?

Zinādami, ka rītā būs kriminālās paģiras, divatā aizbraucām uz Bauskas rajonu, kur es zināju, ka ir kolhoza veikals. Sakrāmējam dzeramo un ēdamo un braucām uz Rīgu. Veikala zādzība. Valsts īpašuma zādzība. Tas bija galvenais tāds. Epizodes maznozīmīgas.

Un tajā nākamajā reizē 1988. gadā, tur, pēc mūsu datiem, divi gadi par nelikumīgu šaujamieroču un munīcijas iegādāšanos un turēšanu, kā arī par medībām tur kaut kas bija. Pareizi?

Kā jau mežā dzimis un audzis mednieks no [brīža], kad sāku staigāt, ieroči interesē līdz šai dienai. Nu, tagad, protams, mazāk.

Kas tur bija par lietu? Vienkārši pamedīt gribējās?

Vajadzētu grāmatu rakstīt tieši par šito epizodi. Atbrīvojos 1985. gadā. Vasaru pastrādāju Dobelē Tuberkulozes slimnīcā sakarā ar tuberkulozi pašam. Nu uzskaitē biju, nevis slims. Bet uzskaitē biju, aizsūtīja uz dispanseru pārbaudīties. Nu un pie reizes iekārtojos tur darbā par kurinātāju. Vecākai meitai uzreiz jau gatavoju kur dzīvot, remontēju dzīvokli. Sirdi un dvēseli ieliku tajā dzīvoklī. Kā nekā meita. Skolu beigs tūlīt. Lai ir kur dzīvot normāli. Priekšniece vienā jaukā dienā, kad jau dzīvoklis bija gatavs, pasaka: “Nu man tur santehniķim bērniņš piedzima, viņam jau vairāk vajag. Tu jau viens pats, tev jau nevajag dzīvokli un bērnu.” Nu un atkal slimnīcas istabiņā. Un, protams, atlūgums un viss pārējais, un pārvācos uz Saldus MRS. Vecākā meita pie manis iekārtojās Saldus Veterinārajā tehnikumā dienas nodaļā. Otra meita un puika pie manis pa vasaru. Puiku arī sarunāju skolā. Bet jaunākā meita vēl viena internātskolā, bija gads jāpabeidz. Vārdu sakot, maksāju 50 procentus alimentu, visi trīs sīkie pie manis, ēst gribas, plinte kaklā, uz mēžu prom! Tā divos vārdos varētu pateikt. Strādāju no nopelnītā, pats saproti, 50 procenti... Jo mazāk nopelni, jo lielāks gandarījums. Uz papīra, protams. Cilvēki jau par padarīto maksāja. Pārsvarā vien butelē. Nu un pateicoties draugam, tas "nostučīja", vot i par nelikumīgu ieroču glabāšanu 2 gadi.

Tas arī bija tajā 1988. gadā?

MRS pārstāvis, iecirkņa pilnvarotais no milicijas gaidīja, lai ātrāk tā tiesas sēde beigtos. Iesim ārā, atzīmēsim, brauksim mājās strādāt tālāk. Nē, cietumā vajadzēja. Agrāk tiesāts – obligāti jāsēž.

Vai bija viegli toreiz iegādāties ieroci, arī medību ieroci, no rokas?

Nu man, nezinu laime vai nelaime, es bēniņos atradu vācu automātu.

Bet tīri tā par iegādāšanos no kāda cita cilvēka runājot?

Nu, droši vien kā šodien: kas meklē – tas atrod.

Tās medības un mežs, jau noskaidrojām, ka tā bija tīra izdzīvošanas lieta...

Nu, sirds lieta arī!

Sirds lieta arī?

Protams! Medības, makšķerēšana, tas man...

Arī no pašas bērnības?

Jā.

No cik gadiem aptuveni sāki medīt?

Nu reāli medīt jau vēlākos gados, kad jau bija (neskaidri runā). Meitas sāka dzimt, 1972., 1973. gads. Talsu rajonā, Zalvē. Bet tā līdz tam laikam jau tīri tā. Izpriecai, kur piedalīties kādās medībās, malu medībās, ne priekš sevis. Nu šaušana kā tāda jau... Siguldā skolas laikā DOSAAFā (Brīvprātīgā armijas, aviācijas un flotes veicināšanas biedrība) es biju viens no labākajiem šaušanā.

Tagad nedaudz tālāk, par to 1992.gadu. Tas jau ir neilgi pēc tam, kad Latvija atguva neatkarību. Mainījās visa iekārta. Un tu dabūji 10 gadus cietumā, bet sanāca sēdēt mazāk. Kā klājās šajos 6 gados?

Nu tā, laikam, Latvijas cietumos nebūs vairs nekad. Nu es dzīvoju darba zonā un strādāju. Kas tur notiek dzīvojamā zonā...

Visas tās pārmaiņas, viss kas notika valstī?

Neinteresēja mani nekādā mērā!

Tas fonā?

Nekādas partiju lietas, kuri labie, kuri kreisie.

Tā kā šeit bija savs atsevišķs dzīves ritms, pilnīgi atsevišķi no tā, kas notika tur?

Tikai darbs.

Bet, iznākot brīvībā pēc tam, nu tomēr tā bija pilnīgi cita valsts. Es to pat nevaru iztēloties. Iznākot brīvībā, tevi kaut kas šokēja?

Jā, nu protams.

Kas, piemēram?

Nu tā iedibinātā divlatu maksa par dienu pie saimnieka, kad tu strādā no rīta līdz vakaram. Nu un viss tas. Es šito laiku un to karogu maiņu interpretēju tā, ka beidzās Staļina kulta laiks un sākās un līdz šai dienai dominē naudas un mantas kulta laiks. Nekā svētā, tikai bizness. Vienīgi saka: nekā personīga, tikai bizness. Es pārlaboju bišķiņ pa savam. Nekā svēta, tikai bizness! Acīmredzot nekā nenormāla nav – cilvēka īstā daba parādās. Nu kā saka: jebkura vara ir vardarbīga, “любая власть это насилие” - krieviem smuki skan. Tad tā vara bija jau savā gultnē, stabila, sakoncentrēta, fiziska vara. Un kaut kādos rāmjos visu sabiedrību turēja. Pareizi, nepareizi? Tas ir cits jautājums. Bet, kad Gorbačovs pasludināja visatļautību, duālisms, “glasnostj”, visi kaut ko muld, bet dara pavisam ko citu.

Par tiem deviņdesmitajiem. Kāda toreiz bija tiesa?

Es atļaušos apgalvot, ka nekas nemainījās. Karogu nomainīja tikai, tiesneši jau palika tie paši. Kā es jaunajiem smejos: 1940.gadā 17. jūnijā kā iebrauca ar krievu tankiem, tā viņi tur sēž vēl šodien visi augšā. Kas tur, karogu nomainīja? Nekas nav mainījies. Ja neskaita, ka nekas nestāv uz vietas, visu laiku viss mainās. Tādā [ziņā]. A tiesneši tie paši.

Agrāk, vēl universitātes laikos, es interesējos par tiesībām, un kā agrāk Latvijā tiesāja cilvēkus. Cilvēks apriori tika uzskatīts par vainīgu. Un tur lielākā daļa esot bijuši notiesājoši spriedumi.

Nu, tieši mans gadījums, jā.

Nu tad par to tavu gadījumu, kas ir šī smagākā epizode...

Viens paprasīja, otrs uzrakstīja, mūža ieslodzījums un viss.

Par šīm slepkavībām. Pirmajā epizodē tu apgalvo, ka pašaizsardzības dēļ viņu nogalināji.

Nu tā mēs sarunājām. Ka viņi noformēs par pārsniegtu pašaizsardzību, un es to epizodi ņemu uz sevi un miers. Nepin ne brāli, ne māsu, ne ko tur visā tai padarīšanā.

Ar [***] ?

Jā.

Tad kāds sakars brālim ar māsu bija?

Kurš tur bija galvenais visā tai vēsturē to ir grūti pateikt. Teiksim tā par pašu šī cilvēka slepkavību runājot, nositot viņu ar koku... Nu tur sekundes desmitdaļās bija jāizdomā, kā tas viss varēja notikt. Ņemot vērā vietu un visu ko, kā tur bija. Jo to [***] noslepkavoja tikai šantāžas nolūka dēļ. No sākuma jau gribēja brālis mani ar dēlu abus divus nogriezt ar nazi.

Bet tu ar [***] alkoholu neesi lietojis?

Lielos kvantumos mēs dzērām. Ne tai dienā, bet kopumā.

Bet, ja runājam par to dienu?

Tajā dienā viņš no rīta aizveda ogas uz pilsētu un vakarā viņu apraka.

Izmeklētāji bija rakstījuši par šī līķa apgānīšanu, sadalot kāju...

Jā, palasiet avīzēs, ko Liepājas avīzes un republikāniskās avīzes raksta, tur vēl vairāk.

Bet kā tur īsti bija?

Kad man nolika milicijā ekspertu slēdzienu, pareizāk sakot, pateica: “Bet kā tad tur bija? Kā tad tu līķi sadalīji? Ekspertu slēdziens esot, ka kājas kaula lūzums.”Fiksi es saku: “Nu labi, raksti, ka tā bija: es bedrē nevarēju ievietot un ar lāpstu pārsitu kāju, lai ievietotu bedrē.” Tā arī pierakstīja. Bet pēc tam jau avīzes sarakstīja, ka sadalīja līķi gabalos un apraka dažādās vietās mežā apkārt mājai. Un tad pēc tā aprakšanas rituāla sagribējās ēst un tad ņēma, uzasināja dakšas un brauca uz Ogres rajona otru malu, apstaigāja vientuļas mājas, un vienā mājā atrada, saimniekam bija 200 grami biezpiena, tur speķis bija, šņabja pudele, spirta pudele. Un saimnieks negribēja dot, un tad ar tām dakšām ņēma un nodūra saimnieku. Tā apmēram raksta kā spriedumā, tā arī avīzēs.

Par šo epizodi ar tiem diviem sirmgalvjiem mēs vēl parunāsim bišķi vēlāk. Bet, ja runā par pirmo epizodi. Vai taisnība, ka tu biji atzinis, ka tu to izdarīji pašaizsardzības nolūkā?

Jā. Tā nu mēs milicijā sarunājām un līdz apelācijas tiesai es to uzturēju.

Jūs ar izmeklētāju to sarunājāt?

Nu ja. Citādi mēs te šodien nerunātu.

Un [***] reāli piedraudēja?

Es izdomāju to, man nebija variantu.

Izdomāji?

Nu kā tad?

Bet kā bija patiesībā?

Es jau nezinu. Tikai no brāļa replikām es saprotu, ka viņš saka: “Baigais malacis, ka tev pie plīts bija tas koks nolikts žāvēties.” Priekš izkapts un āmuru ķīļiem, ozola, tāds pusotra metra koks. Viņš saka: “Labi, ka tev tas koks pagadījās.” [***]

Milicijā gudri būdami, pratināšana notika otrajā oktobrī, ja nemaldos, ko es prasu visu laiku un neviens man nevar [ar] to izpalīdzēt: "Kriminālinforma" ierakstu, kāds es izskatījos pēc pratināšanas. Mani aizveda uz Ogri un tūlīt bija korespondente, kas filmēja. Bet es nezinu. Ne spoguļa, nekā. Kā atveda no Siguldas, ieveda kamerā un uzreiz no kameras, es nepaspēju uzsmēķēt, uzreiz uz interviju. Bet pēc tam jau skatos pa televizoru – asins tek gar lūpu maliņām.

Tev tecēja asinis?

Jā. Tas ir vienīgais pierādījums, kā “labprātīgi” atzinos [cietušā] slepkavībā. Mani tur klamstīja, klamstīja no visām pusēm.

Bet es mazliet nesapratu, kāpēc Tev tecēja asinis?

Nu tāpēc, ka pret zobiem saspārdīja iekšpusi visu, muti. Nedēļu nevarēju ne dzert, ne ēst.

Miliči saspārdīja?

Nu, ja.

Kāpēc viņi tevi sita? Tu pretojies?

Nē. Lai uzņemos [***] slepkavību.

Pie tās nākamās epizodes, kur ir tie divi sirmgalvji, ieroči un viss pārējais. Varbūt tu vari vienkārši atcerēties to dienu un tā diezgan secīgi izstāstīt, kas īsti notika?

Nu tad ir jāsāk no Siguldas atkal. Bija pagājusi kāda nedēļa pēc tās [***] slepkavības. Es pilsētā pie veikala. Mani pasauca no vieglās mašīnas nepazīstams blakussēdētājs:

- Uzvārds Ēvele? Nāc šurp!

- Kas ir? Kur [***] ir?

Es saku: “Nezinu. Kā brauca uz pilsētu ar velosipēdu, aizbrauca un atpakaļ nav atnācis.” Tad viņš [skatās] uz to vadītāju un saka: “Labi, šodien nav laika, mēs pie tevis aizbrauksim un tu būsi turpat, kur [***] aprakts.” Nu i labi.

Es precizēšu: tie bija kaut kādi [***] draugi?

Tie bija lielākā vai mazākā sakarībā ar manu brāli. Jo to [***] nogalināja šantāžas nolūkā. Jo es labprātīgi to zemi negribēju savu daļu atstāt par brīvu viņiem. Māsa pateica: “Tu te nesaimniekosi, mēs tev neļausim.”

Tev draudēja?

Jā. Vot. Tajā dienā, kad mani brīdināja pie tā veikala, Siguldā pie “Baltās bārdas”, ka es būšu turpat, kur [***], aizeju mājās, no Rīgas pusgadu nerādījies atbrauca mans dēls. Viņiem objektā tur brīvlaiks līdz oktobrim, viņš pie manis padzīvos. Ko es daru? Es saku: “Te ir jātin makšķeres ātrāk. Te nekāda padzīvošana nevar būt. Vajag mudīgi stobru dabūt priekš pašaizsardzības. Jo kuru katru brīdi var atbraukt mūsu tā... Ko mēs ar plikām rokām?” Tātad nevarēja riskēt ne ar dēla dzīvību, ne ar savu, un zemi par velti ar' negribēju atdot. Zemes grāmatu māsa, kas kārtoja mantojuma jautājumus, priekš sevis bija izņēmusi, a priekš manis izņēma tikai pēc aresta jau. Visu laiku solīja, solīja...

Īsāk sakot tā: jau sākās ar to, ka māsa manu daļu, es negribēju vispār piedalīties tiesas procesā mantojuma dalīšanā. Saimniece, pie kuras es tajā Taurupes pagastā strādāju, saka: “Tu ko dūls? Pašam ne jumta virs galvas, nekā. Tagad tu dāvināsi viņiem savu daļu no mantojuma? Braucam kārtot!” Nu labi, aizbraucu uz Siguldu, uz nozīmēto tiesas dienu. A es māsai jau pirms tam teicu, pirms tiesas es saku:

- Es uzrakstīšu papīru, ka es nepiedalos nekādā...

- Nē, obligāti jāpiedalās visiem mantiniekiem tiesā!

Un es saku: “Man neko maksāt, notāriem, nekam neko.”

Mantojums sastāv no divām daļām: Siguldas pilsētā tēva māja un Siguldas pagastā vecā tēva zeme, 15 hektāri un tā jaunbūve, ko tēvs bija paspējis uzbūvēt. Tagad es saku: “Es ņemu tikai savu daļu no Siguldas pagasta zemes, lai man ir kur dzīvot un būvēt. Vārdu sakot, uz savas zemes es būvēšu savu māju nākotnē ar dēlu un viss. A tu, es atsakos no Siguldas ceturtās daļās, no tās mājas, tas lai paliek tev.” Strādājām mēs tai laikā ar dēlu pavasarī Siguldā Lorupes kokzāģētavā. Paletes naglojām uz eksportu. Vienā jaukā dienā pirms iešanas pie notāra, kad jāvienojas, kam kāda daļa, pie notāra jāapstiprina. Četrās vienādās daļās: četriem mantiniekiem katram viena ceturtā daļa no visa kopējā īpašuma. Tiesnese teica: ejiet pie notāra, tur jūs sarunājiet jau kam cik ko kā. Pirms iešanas pie notāra, atnāk brālis uz kokzāģētavu darba laika beigās ar tādu, nu, garāk kā šī klade, tādu nazi. Veči jau aiziet mājās, viņš tur no sākuma provocēja uz kautiņu visus. Tur staigāja, neļāva strādāt. Veči tur pasmējās, darba laiks beidzās, aizgāja mājās, mēs paliekam trijatā: es ar dēlu un brālis. Brālis saka tā: “Ja tu no savas daļas neatteiksies man par labu Siguldā, ceturto daļu mājas, tad es jūs te tūliņ nogriezīšu, lai nedurtu māsai.” Es saku: “Man kāda starpība? Jūs tur ar māsu dzīvojat, jūs savā starpā nevarat sadzīvot? Sadalīt? Man jau vienalga.” A rītā jau tas narkotiku dullums bija izgājis, no sākuma atnāca jau galīgā reibumā. A kamēr mēs beidzām darbu jau bija bišķiņ skaidrāks. Labi. Ejam pie māsas atpakaļ uz pilsētu, uz pretējo pusi. Aizejam pie māsas, es saku: “Kas jums te notiek?” Tā tur kliedz un brēc un beigu beigās: “Nu labi.” Lai es atsakos brālim [par labu] pie notāra, no savas daļas brālim par labu, man paliek tikai ceturtā daļa no pagasta zemes. Punkts.

Labi, pie notāra mēs tā arī noformējām. Tad, kad bija jau jāsāk dzīvot, zeme ta ir, a zemes grāmatas nav. Lēmums ir notāra, visi papīri kartībā. Es saku: “Māsa, tu pilnvarota par visiem papīriem,” es saku, “tu stiep man to zemes grāmatu manējo, lai es varu pieprasīt būvatļauju un uzsākt dzīvot.” Jā, jā, jaunnedēļ. Vot tā līdz augustam nostiepa. Un tad atnāk brālis... Pirms tam, protams, viņš brīdina. Dēls vispār uzreiz aiztinās pavasarī pēc tā gadījuma, kad brālis ar nazi mūs gribēja nogriezt. Tas aizbrauca atpakaļ uz Rīgu pie mammas. Es visu vasaru nodzīvoju Velmeros, pagastā, tēva mājā. Nu un vot pēc Jāņiem kaut kā laikam bija, tas gadījums ar brāli. Secinājums ir tāds: šantāžas nolūkā apraka [***], un, lai es muti nevārstu, bet lai zinu, ka man tur dzīvošana nebūs. Ja es nepiekritīšu viņu diktatūrai, neatstāšu viņiem par labu, neatteikšos no tās zemes, tad viņi jebkurā gadījumā var mani šantažēt ar to [***] līķi.

Un tad tie ieroči jums bija nepieciešami pašaizsardzībai no viņiem?

Pirmkārt, lai nostieptu to laiku vismaz līdz tam, kamēr māsa zemesgrāmatu vot šito te man atstieps. Tiklīdz man ir zemesgrāmata, es redzu, ka tur gaisma nebūs, es pārdodu savu zemi jebkam, kam vajag. Gribētāji Siguldas pagastā es domāju, ka būtu pietiekoši. Un pazūdu uz visām četrām debess pusēm. Tajā vakarā, kad man piedraudēja pilsētā, es atnāku mājās. Dēls ierodas no Rīgas padzīvot uz mēnesi. Es saku: klausies, te ir sūdi lieli. Es saku: “По пьянке es negribu pīt nebrāli.” Pirmais jautājums jau bija dēlam: “Vai zemesgrāmatu māsa dabūja vai nedabūja? Atnesa?” Es saku: “Vēl sola un sola. Jaunnedēļ un jaunnedēļ.” Šis saka: “Ņemam cirvi, ejam, es viņus tur visus apcirtīšu.” Audžu mātei guļ uz gultas invalīds, māsa ar trīs sīkajiem viens par otru lielāks un brālis – narkoša, kāds viņš būs tajā momentā dzīvs vai nedzīvs. Es [mēģinot] atrunāt viņu no jebkādas vardarbības, viņam saku: “Te ir sūdi lieli. По пьянке iznāca strīds, es nositu [***], re kur apraku te.” Parādu. Es saku: “Mums tagad mudīgi jātinas uz Rīgu, aizbrauksim tur pie pazīstamā, viņš ostā strādā apsardzē.” Ostā konfiscētie ieroči, es domāju, varbūt kaut ko "izkruķīs". Kādu šaujamo. Aizbraucam pie tā. Tas tikko no maiņas atnāca, viņam kaut kā tās divas vai trīs maiņas brīvas. Riktīgi iedzērām. Domāju, nu tagad tās divas dienas mēs nodzersim tās pēdējās kapeikas, cik mums uz rokas ir. Un jēga nebūs nekāda. Viņš saka: “Dabūt var, bet jāiet uz darbu, jāparunā ar večiem, cik tu vari maksāt un cik tas viss maksās.” Nē, mēs skatāmies, ka tā tā lieta neies. Dēls saka: “Vai tad tu tiešām pa pasauli izstrādājies, izbraukājies nezini kādu mednieku, kam nozagt vienkārši? Elementāri. Kādu stobru.” Pirms tam, pirms visas braukšanas uz Rīgu, uz Taurupi, es dēlam saku: “Pirmais, kas mums ir jāizdara, kad atbrauksim, to līķi vajag aprakt citā vietā, lai nevarētu mani šantažēt neviens, ka tur līķis.” Kamēr neesam aizrunājušies tālāk, padomā pats pēc loģikas: ar piecām sodāmībām, kaut vai dēlam es rādītu līķi, es būtu noslepkavojis. Man vienkārši nebija citas izejas. Lai nebūtu tur četri pieci līķi Siguldā, es izvēlējos vienkāršāko variantu un saprotamu visiem, ka tā iznāca по пьянке un viss. Puika līdz šai dienai nezina, kas tur bija un kas tur nebija. Domāju domāju, johaidī, es taču Taurupes pagastā divus gadus nostrādāju pie saimniekiem ar to [***] , normālas attiecības, viņš man no saimniekiem radu gabals kaut kāds, mednieks pats un pats lielījies, ka viņiem ir stobru vairāk kā saprašanas. Tā kā es šito variantu atcerējos, es saku: “Jā. Tas ir pēdējais. Tur, kur es agrāk citos rajonos dzīvoju un strādāju, daudz zinu medniekus visādus, bet laiks pagājis, kāda man garantija, ka viņš turpat dzīvo? A šito es zinu konkrēti. Tam [***] sieva nomira, viņš viens pats dzīvo, atsevišķa māja, nomaļa, nekādu kaimiņu nekā nav. Davai, braucam.” Nu tad vesela virkne ar sakritībām saistībā ar to braukšanu. Pirmkārt, jau tajā mājā es iekšā nebiju bijis nekad. Mēs ar saimnieku ziemā pēc kartupeļiem iebraucām, kartupeļus un kādas tur vēl saknes medniekiem uz barotavām aizvest. Tas [***] bija izlicis ārpusē pie šķūņa. Mēs ar saimnieku, ar traktoru ar piekabi uzbraucam kalnā, ziemā. Putenis, man paģiras kriminālās. Es ātrāk sametu tos maisus piekabē un braucām uz mežu. Tātad miglainas atmiņas, ka pēdējā māja no pagasta, ka brauc ārā no Aderkašiem. Ja tur bijis tai rajonā, uz Menģeles ceļa. Pēdējā māja, tālāk kreisā pusē kapsēta, baznīca un viss. Aizbraucam ar pēdējo autobusu naktī. Puika siena kaudzē guļ, es vēl aizgāju, drošs paliek drošs, jā. Te ir māja pēdējā ir kalnā. Paeju uz priekšu, nu jā. Tālāk beidzas mežiņš, tur kapsēta un всё. No rīta ar binokli sākām skatīties no krūmiem, kad man [***] ies uz veikalu pēc avīzēm vai iepirkties. Pa to laiku mēs uztaisīsim mājā kratīšanu un atradīsim. Nu medību ieroči mums reģistrētie simts gadi nav vajadzīgi. Kādu no tiem trofijniekiem, par ko viņš pats man stāstīja. Skatāmies, tur visādi staigā. Divi vīrieši, viena tante staigā, tikai ne [***]. Vienu dienu skatāmies, otru dienu skatāmies, lietus līst kā no spaiņiem. Izmirkuši, pārsaluši līdz nāvei. Dēls pirmais neizturēja, viņš saka: “Veči no rīta aizbrauca, kaut kur izgāja uz ceļa, ar mašīnu aizbrauca. Tā tante pa pagalmu staigā, iesim uzprasīsim.” Varbūt [***] pats ir miris jau pa šito vasaru. Kamēr es tur pusgadu neesmu bijis. Varbūt pārdevis to māju, varbūt radinieki ir atbraukuši. Nu tūkstoš varbūtības. “Iesim tai tantei, uzprasīsim, kas ar to [***].” Ieejam, tante saka: “Vai bērniņi, jums ir jāiet pārsimts metri uz priekšu, un pa pļavu ceļš augšā kalnā.” Tad, kad ziemā mēs ar to traktoru braucām, no ceļa redzēja to māju. Krūmi bez lapām bija. A tagad vasarā to māju nemaz nevar redzēt. Ceļš tāds neievērojams uz māju no lielceļa.

Un tad jūs beigās atradāt to māju...

Nospļāvāmies, nav vairs ko krūmos sēdēt, man ar [***] normālas attiecības, ejam pie [***], sarunāsim pa labam. Ejam iekšā, abi izmirkuši kā žurkas abi divi. Tur sievišķis. Kaut kur redzējis biju, nezināju, ka tā ir viņa meita. Suns [***] tur kaut kādas sugas. Vēl tiesā [***] dēls teica: visi radi brīnījušies, kā tas suns mūs gabalos nav saplosījis, kad mēs gājām jau otrā dienā. A tai momentā [***] sēž uz dīvāna, ar abām rokām tur aiz siksnas to suni, suns rej, vecene bļauj: “Ātrāk ejiet prom, mēs neko nepārdosim, nekas neko te nedabūsiet nekādus ieročus.” Tas ar’ nabags vecais saka: “Nav nav. Man tikai reģistrēti un всё.” Nu labi. Puika iet pirmais pa durvīm ārā, es pēdējais taisu durvis ciet un dzirdu, ka tas sievišķis saka [***]: “Es šodien braukšu prom vakarā, a rītā tu jau pats, ko te tālāk?” Nu jā, es taisīju durvis, es nedzirdēju. A, nu es saprotu, ka [***] kā dzīvoja, tā dzīvo viens pats, tikai atbraukusi kāda radiniece vai kas. Kas to zina? Vakarā viņa brauks prom. Es dēlam pa ceļam stāstu: “Es dzirdēju, ka tas sievišķis brauks prom, tagad mums uzdevums, jau māju zinām, [***] ar labu neko nedos, tagad jāvaktē.” Es saku dēlam: “Tu brauc uz māju, uz Rīgu, es nosēdēšu vēl vienu nedēļu, bet es novaktēšu, kad [***] aizies uz veikalu, un viss. Uztaisīšu "šmonu" un atradīšu tos ieročus.” Dēls kategoriski pret: “Reizē atbraucām, es tev te vienu neatstāšu.” Man sirds apčurājās: nu maz kas dzīvē? Dēlam vajadzēs ko prasīt, pateikts: “A tu arī esi mani tur piečakarējis ar savu nedēļu nosalušu, pārsalušu.” Dēls saka: “Nav ko, rīt no rīta ejam un viss. Sestdien mēs tur bijām iegājuši iekšā, kad tas sievišķis bija. Svētdien no rīta, plkst. 10 kaut kur saulīte gabalā, ejam!” Es uztaisīju masku no adītās cepures. Tagad jautājums par to suni nenormālo. Maska ta maska, dēlam bija elektrošoks līdzi, no Rīgas paņēmis, nu tā puika vienkārši visādam gadījumam vazāja līdzi. Es maskā ar elektrošoku eju pirmais iekšā: “Ko ar suni darīt tagad? Tas nenormālais, sirdīgs kā traks. Vajag kaut kādu koku vismaz.” Ieejam šķūnī, nav piemērota koka, vai nu par īsu, vai par resnu. Dēls saka: “Re kur dakšas ir pie siena kaudzes.”

Nu labi, lietus līst ārā uz krūmiem, neiesim meklēt citu koku. Ņemam tās dakšas, nozāģējam to kātu īsāku, lai varētu grozīties pa istabu, ja tas suns klūp virsū, un viss. Kamēr es šuju sev masku, dēls vīlē tās dakšas. Tas vīlē tos galus nost, tagad tiesā tas kā viens no pierādījumiem, ka dakšas speciāli asinātas cilvēka duršanai. Nevienam tur prātā nenāca cilvēku durt, labi.

Tagad kas pa sagadīšanos, mēs te iepriekš minējām. Ejam ceļgalā no lielceļa uz [***] māju. Jā, gumijas zābaciņu pēdas, vakar vakarā kā aizgāja uz autobusa pieturu, atpakaļ pēdu nav. Tātad [***] vai nu ir mājā, vai pie kaimiņiem, vai aizgāja... Svētdienas rīts, saulīte pēc tām nenormālām lietusgāzēm. Pastāvējām kādu pusstundu, uzpīpējām, nestaigā neviens pa pagalmu. Nu tā jābūt mājās, ja būs mājā.

Sarunājam: es iešu pirmais iekšā, dēls paliek priekšnamiņā. Visādam gadījumam, ja vajadzēs, šņori paņēmām līdzi, ar ko sasiet to [***]. Es tagad maskā eju iekšā, elektrošoks man žaketes iekškabatā, vienā rokā dakša, ja tas suns spruks uzreiz virsū. A tur situācija tāda: no lielceļa mēs nākam, šeit saules puse, mājai istaba, šeit virtuve. Māja uz paaugstināta pamata tāda. Kas notiek? [***] sēž iekšā virtuvē pie galda, dzen bārdu. Redz, ka divi “mikimausi” ar dakšām fiksi, fiksi nāk uz māju. Mēs jau to nezinām. Dēls paliek priekšnamiņā, es atveru durvis vaļā un eju iekšā. [***] jau lec augšā no galda, saprot, ka kaut kas labi nebūs. Un kliedz: “[***], zvani!” Es skatos caur durvīm istabā – tas pats sievišķis, kas vakar bija. A viņa pēc tam jau tikai, tiesa noskaidrojusi, ka viņa pa otru pusi no kaimiņu mājas... Bijusi pie kaimiņiem un no otras puses atbraukusi svētdien atkal pie tā [***]. A mēs ta pie pilnas pārliecības, ka nu tak pēdas redzamas, aizgājām atpakaļ.

Pie pilnas pārliecības, ka [***] viens pats. Mēs viņu sasiesim, "šmonu" uztaisīsim un viss. Visi būs sveiki un veseli. Tagad kas notiek? [***] nokliedzās: “[***] zvani!” Un man ar kulakiem virsū. Vienā rokā tas bārdas dzenamais, kā viņš bija, man ar visu masku nobrauca tur... Intervijā "Kriminālinformā" var redzēt. Ar to bārdas dzenamo nobrauca pa ģīmi, ar kulakiem virsū, a man tās dakšas: ar vienu roku es taisīju durvis vaļā, ar kreiso, dakšas - labajā rokā. Tagad es to [***] gribu atgrūst nost, lai izvilktu elektrošoku no iekškabatas. [***] saķer aiz dakšām, es kā rauju – kāts rokā paliek man, dakšas pie [***], kurš ta kuru dur? Nebūtu tik traģiski – būtu komiski. Tagad vairs man не до elektrošoka. Es to [***] aiz abām rokām aizbīdu pretējā virtuves pusē uz beņķa, uz muguras nospiežu, kamēr mazliet noguru, izvelku to elektrošoku no iekškabatas, izlādēju, viņam izkrīt tās dakšas no rokām. Es dzirdu, ka tur notiek cīņa. Dēls ieskrien istabā, aiz manis jau, es viņu neredzēju aiz muguras, tikai dzirdu. No sākuma viņi grabinājās pa istabu, pēc tam paskrien abi divi garām priekšnamiņā, spaiņi pa gaisu, apklusa.

[***] dakšas izlaida, bet es viņu sasiet ar’ nevaru viens pats, es dēlam saku: “Nāc palīgā.” Tas ienāk ar asiņainām dakšām pats nošķaidies - zābaki ar asinīm. “Laid vaļā veci!” Es to [***] palaižu vaļā, tas pāris reizes pa ribām iešauj, [***] nokrīt uz grīdas, saķer krūtis, es saku: “Liecies mierā, всё!” Tur priekšnamiņā sāk spaiņi grabēt atkal, tas sievišķis tur kaut ko... Es jau nezinu, kas tur. Pēc tam jau visu pa ceļam izrunājām, kā tur bija, kā tur nebija.

Es saku: “Ej skaties, kas ar to sievišķi. [***] nekur neskries.” Es eju istabā "šmonu" taisīt, meklēt tos ieročus. Varbūt kaut kas istabā ir. Nu, istabā ir, eju šķūnī skatīties. Es ieeju istabā, apgriežu visu otrādāk, viena medību bise ir istabā, munīcija, viss kas ir, man viņa nav vajadzīga, apgriežu visu otrādāk, nu nav nekā. Dēls ienāk pēc kādām minūtēm: “Nu kas ir?” Es saku: “Nu viena medību bise tikai ir”

“Kā?” viņš saka.

Vakar vecis teica, ka viņam ir otra. Vienstobrene arī. Divstobrene un vienstobrene. Es saku: “Nu meklē.” Es skatos, ka tas ir nošķaidies ar asinīm, un laba gala nebūs. Es saku: “Meklē virtuvē, varbūt ir otra bise.” Viņam arī vajag stobru. Nu, tagad es sakrāmēju grozā visu medību munīciju, bisi padusē, spirta pudeli, skapī bija, vairāk nekā. A naudas maks tur skapītī bija, no istabas vairāk nekā. Tagad spirta butele - laba lieta, ejam virtuvē pa ceļam paņemt ko “zakuskai”. Tas spriedumā pieminētais biezpiens, tie 200 grami speķis un kas tur? Konservi.

Tagad es ieeju virtuvē – Jēzus Marija! [***] asins peļķē guļ. Nu и всё. Paņemam to "zakusku" un ar abām bisēm tinamies prom. Un mežā jau pa ceļam izstāstīja dēls, kā tur gājis, kā tur negājis. Viņš to sievišķi nomušināja līdz galam, tad ienāca virtuvē, skatās, ka tas [***] tur mokās uz grīdas, iedūris vēl pāris reizes ar dakšām – nekā! Paņēmis cirvi un abiem diviem vēl kontrolšāvieni pa galvām, i tam, i tam. Tas tas slepkavības moments, sagadīšanās.

Neviens neņem vērā, es prasīju atkārtotu liecības pārbaudi uz vietas desmit reizes Ogres policijā. Likums jau tai laikā bija, ka izmeklēšanas prokuroram jau jāpiedalās liecības pārbaudē uz vietas. Nebija. Mūs fiziski... Nu, izrubījušies bijām Ērgļos pie pazīstamiem gulējām, kad mūs sasēja. Fiziski piecēla, aizveda uz liecību pārbaudi uz vietas pa ceļam: “Nu tu jau neesi pirmo reizi,” viņš saka, izmeklētājs. “Tu jau zini, ka no advokāta nav nekāda jēga.” Nu mēs uzreiz atzināmies, kas notika vakar un всё. Braucam pa ceļam, lai nebūtu atpakaļ no Ogres jābrauc nākošreiz, viņš saka: “Pa ceļam uztaisīsim liecību pārbaudi uz vietas, un всё”. Bez kādiem advokātiem, bez kādiem prokuroriem.

Tagad, kad jau atčoknījāmies, ka sāk jau papīrus rādīt parakstīt, ko viņi tur sarakstījuši debess brīnumus. Es prasu vienreiz un desmito reizi liecību pārbaudi uz vietas atkārtotu prokurora klātbūtnē un advokāta... Kā tas notika? Tas, ko viņi raksta, tas nav reāli.

Kā bija faktiski? Es eju iekšā, kad tas [***] man ar bārdas dzenamo metās virsū. Nokliedz: “[***], zvani!” Dēls no priekšnamiņa caur durvīm redz, ka istabā tas sievišķis, redz, ka es cīnos ar [***]. Tas domā, ka es to [***] ar dakšām durstu. Pie pilnas pārliecības. Metās iekšā, iedur tam sievišķim. Sievišķis bēg ārā, viņš viņu noķer priekšnamiņā. A viņš nevarēja redzēt, kā viņa liecībās raksta, it kā liecībās, no priekšnamiņa nav iespējams redzēt, kas notiek aiz stūra. Jo aiz durvīm pa kreisi tur skapis ir ar traukiem, tāds līdz griestiem gandrīz. Vajadzēja liecības pārbaudi uz vietas, kā bija, ka viņš nemaz nevarēja redzēt, ka es duru. A viņš liecināja: “Nu tēvs uzbruka [***],” un viņš savukārt metās tam sievišķim virsū.

Tātad tas, ko tu saki, ir, ka būtībā izmeklētāji prokurora klātbūtnē nepārbaudīja tās liecības uz vietas?

Izfantazētas!

Izfantazētas?

Protams. Nākošreiz, ja vēl iznāks, paņemšu fototabulu. Tanī liecības pārbaudē uz vietas, par kuru mēs tagad runājam, izmeklētājs saka:

- Nu kā tur bija? Saimnieks šite sēdēja virtuvē?

- Jā.

- Tu, kad nāci virtuvē iekšā ar dakšām, ko viņš darīja?

Nu es saku: “Es kā ienācu iekšā, viņš jau nāca pretī.” A izmeklētājs – komiķis - sēž pie galda, rokas pacēlis, fotogrāfs nofotografējis liecību pārbaudē uz vietas, ka tas sēž pie galda it kā saimnieks, rokas pacēlis gaisā, un es ar dakšām it kā nāku brukt viņam virsū. A dabā tad tā nebija. Tas ir viens tāds moments. Par tām fantāzijām var runāt no rīta līdz vakaram.

Cik ilgs laiks pagāja, kamēr policija aizturēja tevi ar dēlu?

Nakts.

Ņemot vērā visu, ko tu pastāstīji par, tavuprāt, safantazētajām liecībām, vai tas sods ir pelnīts vai nav?

Nu es atkārtošos, ka pirmās instances tiesā... Ja cietušos varētu uzmodināt, dabūt atpakaļ pie dzīvības, es esmu ar mieru divus mūža ieslodzījumus izciest. Bet tā kā es neesmu nevienu nogalinājis... Saulaina diena, tiesnesim es saku: “Ņemiet jebkuru no ielas, un, ja jums vajag mūža ieslodzījuma kontingentu piepildīt, ņemat jebkuru, kāpēc man tieši?” A avīzē pierakstīts, spriedumā arī liekas, pirmās instances, ka es esot ciniski izteicies par Latvijas tiesu, ka man ir vienalga, es varu divus mūža ieslodzījumus, un pagriež otrādāk, pārfrāzē. A sods kā tāds, ja jau pēc likuma un pēc būtības - nu mūža ieslodzījumu nevajadzēja.

Nu Juri, ja administrācija saka, ka jābeidz, tad turpināsim rīt.

Intervijas otrā diena

Labdien, Juri.

Labdien.

Vakardien pabeidzām ar to, ka tu izstāstīji par pašu noziegumu un par to, kā tevi aizturēja. Kas notika pēc tam?

Nu, ja to var saukt par izmeklēšanu, tad pirmstiesas izmeklēšanas process.

Paskaidro mūsu skatītājiem, kāpēc tu to sauc par “it kā izmeklēšanu” ?

Sāksim ar to, ka aresta brīdī man bija pase kabatā, un līdz tiesai apsūdzībā figurēja, pirmais un galvenais, ka [esmu] bez noteiktas dzīves vietas, bez pieraksta, bez darba. Kaut gan faktiski es strādāju, man bija dzīves vieta, pase un pieraksts. Nu tas attiecas uz apsūdzības fabrikāciju kā tādu, [uz] metodi, [uz] paņēmieniem septiņdesmit gados izstrādātiem.

Tu arī teici, ka esi vērsies pie Ģenerālprokurora un dažādās citās iestādēs…

Jā, man gandrīz uz katru [gadījumu], ko mēs vakar pārrunājām, un turpmāk runāsim ir konkrēti papīri, lai nebūtu tāda tukša runāšana. It kā mans viedoklis, it kā es visur tikai citus vainoju un pats enģelis. Tā nav.

Bet, ja mēs tagad izejam cauri, tā konkrētāk runājot par tiem safabricējumiem, kā tu saki, vai tu vari minēt uzreiz arī kādu piemēru?

Nu kā mēs vakar vairāk vai mazāk izrunājām ierobežotā laika dēļ, viss jau sākās mantojuma dēļ konkrētajā krimināllietā. Nu, lai nebūtu tukša runa, tad sāksim ar pierādījumiem.

(izvelk papīrus no mapītes)

Pieci aresti, kā jūs zināt. Pirmajā dienā Ogres policija sazinās ar Siguldas policiju. Protams, visi, kas ir iesaistīti šinī padarīšanā ir informēti. Un, kā jau vakar jums paspēju izstāstīt, māsa ne par kādu cenu negribēja man to zemesgrāmatu uzreiz pēc tiesas un notāra izgādāt. 10. septembrī mūs arestēja, un 13. septembrī - tad gan māsa bija droša, ka nu jau es esmu pie vietas. Izņem zemesgrāmatu 13. septembrī, kad es jau biju pie vietas. Līdz tam brīdim viņiem bija visādi varianti. Gribēja fiziski nogalināt, neiznāca. Rezultātā (tas, lai nebūtu tā, ka es kaut ko fantazēju. Tas ir konkrēts pierādījums, sākot runu par apsūdzības fabrikāciju), jau vēlāk mēnesi pēc aresta viņi sarunāja prokuratūru, Siguldas policija pierunāja dēlu. Dēls raksta ziņojumu, ka tēvs parādīja aprakto līķi, stāstīja, ko es arī tiešām stāstīju viņam (viņš līdz šai dienai nezin lietas faktiskos apstākļus). Es viņam arī teicu, kā es vakar jums stāstīju, lai nenotiktu traģēdija, “razborkas” taisītas ģimenē Siguldā, es viņam izfantazēju tādu lietu [neskaidra runa].

Kas notika pēc tam, kad viņš jau šīs liecības sniedza?

Nu tad mani no rīta no kameras izrauj ārā. Es domāju, ka nu beidzot brauksim uz to liecības pārbaudi uz vietas, kā pienākas. Var saukt par izmeklēšanas eksperimentu, kā gribi. Pierādīt to, ko viņi tur no sākuma, no pirmās dienas sāka rakstīt, ka ar iepriekšēju nodomu, iedzīvošanās nolūkā, kā parasti tiek formulēts. Gāja ar tīšu nodomu slepkavot. Tāda nodoma mums nebija. Un tālāk seko vairākas traģiskas sagadīšanās.

Pirmkārt, kā jau es vakar teicu, mēs gājām pie pilnas pārliecības, ka tur sliktākā gadījumā viens pats būs saimnieks mājās. Varbūt, ka vēl būs pat aizgājis. Nebūs viņa mājās, svētdienas diena… Nu. Tās sievietes pēdas. Jau mēs uz māju gājām par 100 procentiem pārliecināti, ka sievietes tur nebūs, kaut gan viņa bija. Nu un tad par fabrikāciju. A tai rītā mani (otrais oktobris, ja nemaldos) aizveda uz Siguldu. Kur ved? Pa ceļam neko nesaka. Bez advokāta, bez kā aizveda uz Siguldu, un sāka klamstīt, lai es atzītos [***] slepkavībā. Dauzīja, dauzīja tik ilgi, kamēr izmeklētāji pažēloja un pateica priekšā: “Dēla ziņojums mums ir.”

Uzrakstīja prokuratūrai ziņojumu, ka viņš zina, viņš parādīja līķi aprakto, nu to vietu, kur aprakts [***] līķis. Siguldas policija man skaidri un gaiši pasaka: “Tu neesi pirmo reizi, mēs ar tiesu sadarbojamies, paņem to slepkavību uz sevi, un vairāk par četriem gadiem tu nedabūsi. Noformēsim kā pārsniegtu pašaizsardzību,” momentāni to pantu neatceros, “Nu un pie tiem jau esošajiem diviem noslepkavotajiem tev tas neko nesaka.” Nu tā viss.

Kas ir tas vēstījums šobrīd, ko tu vēlies, lai mūsu skatītāji sadzird?

Nu, jāsāk jau ar to absurdo situāciju par [***] slepkavību kā tādu. Es te prasīju izmeklēšanas gaitā, un pēc tam arī Jelgavas cietumā, kur mēs vienā laikā sēdējām tur. Bet ir jau priekšvēsture attiecībās ar [***]. Skolā viņa brālis bija man tuvākais aizstāvis visos konfliktos. Viņš bija fiziski tāds attīstīts, taisnīgs puika. Un, par cik viņš dzīvoja blakus Siguldas pamatskolai, septiņgadīgai tajā laikā, tad tajā ģimenē es, var teikt, gan ēdu, gan brīvo laiku pavadīju, nu, starpbrīžos un tamlīdzīgi. Tā kā ar viņu man no bērnības vislabākās attiecības, kādas vien varētu būt. Un tagad nākošo reizi mēs satikāmies iepriekšējā “srokā” Jelgavas cietumā. Viņš nestrādāja, es strādāju, es biju materiāli nodrošināts, es viņu burtiski uzturēju. Nu visu, ko vajag, izņemot cietuma putru.

Un tagad, kad jau notika tā mantas dalīšana, viss tas tiesas process pārējais beidzās, satieku [***] uz ielas, viņš jau bija atbrīvojies, viņš saka: “Šmuce rados! Viņi atņēmuši dzīvokli.” Nemaksāja par dzīvokli, dzēra ar savu civilsievu. Viņš saka, ka radu viņam nav, draugu nav, nav kur palikt, kur tagad iet? Es saku: “Nāc pie manis! Un padzīvosi!” Izpildkomiteja apsolījusi viņam nokārtot dokumentus, izgādāt dzīvokli, kur dzīvot. Nu, apmēram mēnesi, esot teikuši tā. Nu [***] apmetās pie manis, palīdzēja sienu pielikt, un visos mājas darbos. Nu un beidzās ar to, ka mana māsa, brālis, visi [saka]: “Ko tas te meklē? Cietumnieks otrs vēl. Nu viņam te nav vietas. Lai pazūd!” Es saku: “Nu tak pazudīs viņš. Dabūs savu dzīvokli un pazudīs.” Ko es ar visu to gribēju teikt? Man nebija un nevarēja būt ne naudas, ne kaut cik izskaidrojamam iemeslam, kāpēc viņu man vajadzētu nogalināt. Kā jau vakar teicu, mēs kopīgi dzērām daudz. Nekad mums nebija tāda konfliktsituācija.

Uz ko tu šobrīd ceri?

Tikai uz prezidenta žēlastību un autoritāti starptautiskajā juridiskajā sistēmā.

Vai esi jau sagatavojis vēstuli viņam?

Par agru pēc likuma. Šīs jau iepriekšējiem prezidentiem [esmu] rakstījis. Kilogramiem sūtīju. Pa priekšu iesniegumu. Man atbild apžēlošanas komisijas priekšsēdētāja Lodočkinas kundze. Kaut gan es nevērsos apžēlošanas komisijā un neprasīju skaidrot likumus, kad es varu lūgt apžēlošanu vai ko pārējo. Tad otrreiz es rakstīju prezidentam sūdzību, ka es vērsos pie jums personīgi. Man bija svarīgs prezidenta viedoklis par tiesisko situāciju Latvijā un par manu beztiesisko padarīšanu viss. Atbild Lodočkina: “Jums ir dota izsmeļoša atbilde iepriekšējā reizē,” un tā sarakste tiek pārtraukta. Prezidentam es rakstīju. Sūdzības un pielikumu kopijas. Nu, tas tā, jūsu zināšanai, ka es te nemuldu no zila gaisa.

Tas attiecas uz manu beztiesisko situāciju. Prezidentam es jau rakstīju pēdējam, kad bija uzrakstīts Eiropas tiesām un visām Latvijas instancēm.

Vēl, runājot par tiem safabricējumiem, pēc taviem vārdiem, ka prokurors esot pārrakstījies…

Jā, pārrakstīšanās kļūdas viņiem ir raksturīgas.

Varbūt par to vairāk?

Jelgavas tiesa… Man bija svarīgi no Jelgavas tiesas dabūt raksturojumu, jo pirmstermiņa atbrīvošana… Tiesa izskata administrācijas raksturojumu un personību kā tādu. Kad man vajadzēja pierādījumus (tas bija priekš administratīvās tiesas vajadzīgs), man atteica juridisko palīdzību pēc sprieduma spēkā stāšanās. Jelgavas tiesa atbild, ka ar likumu nav saglabājami nekādi papīri.

Un respektīvi, ja papīru nav, nu, piemēram, šeit ir rakstīts, ka ar norakstīšanas aktu tā lieta ir iznīcināta, tad faktiski arī… Nu es nevaru pierādīt neko ne tiesā, nekur, nekam.

Tad, lai arī skatītāji saprot, faktiski vienīgais, uz ko tu šobrīd ceri ir apžēlošana?

Pēc likuma es pat nevaru apžēlošanu prasīt, tāpēc ka es atzīstu savu vainu, nevis to, kas ir spriedumā sarakstīts. Es nevienu neesmu savā mūžā noslepkavojis. Bet es prasīju pārskatīt sakarā ar tiem jaunatklātiem apstākļiem. Nu, pasmieties var. Skatieties – pārrakstīšanās kļūda.

Es pēc tam vērsos pie apgabala prokuratūras virsprokurora. Tad viņi man atsūtīja kļūdas labojumu šitam personas kodam. Pretējā gadījumā, kam tad es varu rādīt atteikumu?

Te prokurors Andrejevs man... Es nevarēju atrast viņa atbildi. Uz viņa atbildi es rakstīju to sūdzību, ko es vakardien rādīju. Tās Kalnmeiera pārrakstīšanās kļūdas. A pirms tam atbild tas Andrejevs, kurš bija mans prokurors apelācijas tiesā, kaut gan es rakstīju sūdzību ģenerālprokuroram. Tas jau ir valsts amatpersonas likuma pārkāpums.

Un vēl tur bija, vakardienas sarunā, viens tāds interesants moments, proti, tiesnesis pirmajā instancē, kā tu stāstīji, laikam arī bija apelācijas instancē tajā tiesu kolēģijā?

Nē, apelācijas tiesā bija Bičkovičs, tiesnese Branta. Un trešais, kas mums bija? Nu, īsāk sakot, Bičkovičs bija viens no trīs tiesnešiem apelācijas instances tiesā. Pēc tam es jau viņam cilvēcīgi rakstu lūgumu, ka jūs pats piedalījāties, pats dzirdējāt, pats redzējāt…

Rezumējot visu tevis stāstīto par noziegumu, pēc taviem vārdiem sanāk, ka šī apsūdzība ir safabricēta?

No pirmās dienas, jā. Ar kriminālsodamām metodēm pie tam.

Un tu vēlies iziet brīvībā vai arī, lai tev mīkstinātu sodu?

Nu, pirmais jau, lai netiktu maldināta sabiedrība, ka es esmu slepkavojis un neatzīstu savu vainu. Tas ir galvenais priekš manis. Nu soda mērs, protams, pēc likuma, lai nosaka, cik man pienākas, nevis mūža ieslodzījumu par trīs cilvēku noslepkavošanu.

Ja mūsu interviju skatīsies vai skatās kāds, kas šobrīd, iespējams, vēlas izdarīt kaut kādu lietu, ko nožēlos, ko tu viņam vēlētos pateikt?

Neviens noziegums nav palicis cilvēces vēsturē bez soda. To mēs redzam ikdienā, sadzīvē un vēsturē kā tādā. Visi tie tiesātāji... Kur viņi šodien ir, jūs zināt. Nu nepaliek [noziegums] nesodīts. Ja es esmu tagad dabūjis mūža ieslodzījumu… Kā lai to pasaka? Karmas likums kaut kāds. Acīmredzot dabā ir sakrājusies tā grēku nasta tik liela par sīkumiem, par kuriem agrāk nu netiesāts it kā, nu un pienāk laiks, ka viss sakrājies ir, un dabū pa ausīm par visu kopā, nevis par to, kas ir spriedumā, protams. Tā kā negribu uzstāties īpaši par tiesnesi pār maniem tiesātājiem, tā es domāju.

Ir arī skaidrs, ka mūsdienās cietums nav tikai vieta, kur cilvēki tiek ieslodzīti un aizmirsti. Tomēr vairāk sāk domāt par ieslodzīto resocializāciju. Kas būtu tā pirmā lieta, ko tu izdarītu iznākot brīvībā?

Nu ir tādi nepiepildīti bērnības sapņi. Varbūt, ka kaut kur, kā jau vakar smējos, dziļāk mežā, tuvāk pie dabas. Kādas bites, kokus pastādīt vēl gribētos.

Kas vēl, izņemot tās bites, koku stādīšanu?

Nu, protams, dzīvesbiedreni atrast. Varbūt, ka vēl ir tikpat dulla kā pats. Kam nauda nav pirmajā vietā. Kā mācītājs saka: “Ar šo dienu jūs esat viena miesa, viena dvēsele, viens gars.” Tā gribētos. Sapnis tāds. Utopija varbūt.

Atrodoties šeit, kā tu redzi dzīvi ārpus restēm? Kā tu uzzini, kas notiek ārā? Vai tev vispār ir šāda interese?

Nu kā vakar smējos, brīvajā laikā ārpus darba laika es guļu. Televizoru skatāmies. “Rentv”, tādus nu informatīvus raidījumus pēc iespējas.

Tad ziņas arī skaties droši vien?

Jā, diemžēl pārsvarā Krievijas ziņas mums populāri skatīties ir. Bet tā pa starpu iznāk Latvijas arī. “Panorāmu” paskatīties no rītiem, “900 sekundes” pareizāk sakot.

Tajā laikā, kamēr esi šeit, brīvībā ir parādījusies virkne visādu jaunu lietu. Piemēram, tie paši etaloni. Vai tev ir sanācis rokās paturēt kaut ko tādu?

Nē.

Bankas karti?

Nē. Man pat mobilā telefona nebija brīvībā. Viņš man nav vajadzīgs. Ja mēs sarunājam rītā astoņos satikties, kaut ko darīt, tad tā jābūt. Kā citādāk?

Kā tev šķiet, vai tu esi labojies?

Nu priekš sevis varbūt no tiesātāja, gadiem ejot, esmu pārvērties par tādu… Kā lai saka? Uztvert situāciju, kāda viņa ir. Zināmā mērā [esmu] fatālists vairāk. Nu tā viņš ir, nevis es tā gribēju. Piemēram, par numeroloģiju, par astroloģiju, pēc zīmes esmu ūdens vīrs, kā tur ir rakstīts, tā arī ir attiecībā uz mani.

Cietumā notiek dažādi pasākumi. Gan svētku svinēšana, gan arī kaut kādi citi, piemēram, dažādas darbnīcas. Vai tu piedalies šādos pasākumos?

Nu, protams. Iespēju robežās.

Pēdējā laikā?

Nu šeit tagad vairāk darbs ir. Darba laikā, kas notiek, tas vairāk kamerās, ar tiem cilvēkiem. Viņiem arī racionālā jēga, motivācija ir lielāka, nekā man, tāpēc ka man primārais ir darbs. Brīvajā laikā, ja ir kāds… Kolosālu nodarbību cikls mums bija: “Kas ir vardarbība?” Skumji, ka ierobežots laiks, nevar izrunāt konkrēti, par konkrēto gadījumu, par konkrēto tēmu. Nu, kopsavilkumā tā, ka pret mani kā agrāk tiesā, tā ārstu vardarbība ir likumīga, viss normāli, viss ir pareizi, bet, ja es aizstāvēšu savu dzīvību, kā šinī gadījumā, pašaizsardzībai ar ieroci vai ko, lai Dievs pasarga! Tas ir pretlikumīgi.

Kādas ir tavas attiecības ar Dievu?

Nu tāds interesants jautājums. Vecā mamma, kas mani izaudzināja līdz skolas vecumam, [bija] ticīgs cilvēks. Dienu sāka un beidza ar lūgšanām. Nu, bērnībā domāju, ka vecā mamma drusciņ jau kaut ko muld. Kā tad tā, ka Dieviņš visu redz, visu zin, visu radījis un visu darījis, a patiesībā... Pats eju pa to meža pļavu un brīnos, ka pagājušogad te bija puķe, kā tad viņa šogad atkal tur ir? Tātad nonācu pie tāda pretrunīga, divējāda secinājuma: kā tad viņš no augšas neredz, ka kaimiņš tur dara to un to pretlikumīgu, pretdabisku kaut ko, un tajā pašā laikā tomēr daba pastāv bez cilvēka? Rīcības bez cilvēka gribas. Tā. Nu šodien jau pavisam cits uzskats. Mani visu laiku nodarbināja tas baznīcas apgalvojums bībelē arī, ka visa vara ir no Dieva. Es domāju, nu tas punkts gan ir pierakstīts kaut kur no pirksta izzīsts. Nu, kā tā no Dieva var būt vara? Kas šodien? Paskatieties! Kaut kas nenormāls! Tā nevar būt. Augstākais saprāts neredz, kas tagad darās? Nu un pagadījās pateicoties mūsu kapelānam brošūra viena. Tur tieši tas jautājums bija. Es nobrīnījos, sešdesmit gadu vecumā nonākt pie apskaidrības, ka mēs jau katrs personīgi esam Dieva priekšā atbildīgi. Ne jau es esmu tā prezidenta vai tā miliča vietā atbildīgs par viņa darbiem. Nonākam pie secinājuma, ko mēs tikko runājām, ka nekas nesodīts nepaliek. Par labiem darbiem būs laba alga, par sliktiem – slikta.

Vai tu meklē piedošanu, un vai tā tev ir vajadzīga?

Pilnīga un absolūta mana pārliecība, ka cilvēka spēkos nav piedot. Man tiesā pirmajā instancē uzdeva tādu jautājumu: “Vai jūs cietušo pusei lūgsiet tagad piedošanu par notikušo?” Es šokā, es nevaru atbildēt, es saku: “Nu tramvajā uzkāpt blakus stāvošajam uz kājas, jā, nu tur jāprasa piedošana, [jo] neatkarīgi no manis tramvajs vai autobuss tur pagriezās, un [es] netīšām uzkāpu cilvēkam uz kājas. Tad es varu lūgt piedošanu. A, kad cilvēkam tēvu un māsu nogalina, nu kā var būt piedošana? Kā viņš var man piedot?” Tas ir ārpus manas saprašanas. Piedot var tikai kaut kāda augstākā vara, ko mēs saucam par Dievu, karmas likums populārais, ar ko mēs sākām, ka nekas nepaliek nesodīts. Labie darbi atalgojas ar labu algu, slikti ar sliktu.

A tā ar piedošanu… Nu, protams, pa šitiem gadiem taču analizē pats savu attieksmi pret visu apkārt. Un mainās jau. Kā jau es teicu, no bērnības es biju tāds antagonisma perēklis. Visur visu netaisnību iztiesāt, tūliņ sodīt, ai jūs skolotāji tādi gudrinieki, mani represēsiet, un paši ko darāt? Mani izdzen no stundas ārā par kaut kādām blēņām, es garderobē iekšā, skolotājiem pa kabatām, pa mēteļiem, jau man ir nauda, par ko [nopirkt] uzpīpēt. Sodīju tādā veidā savus pārdarītājus, savus tiesātājus. A šodien man tiesātājiem uz visiem Bičkovičiem kopā ņemot, Kalnmeieriem, nu ko? Viņš jau ir atbildīgs pats par sevi. Ko tad es?

Kā tev šķiet, vai valsts dara pietiekami, lai cilvēki, kas jau ir bijuši ieslodzījumā, neatgrieztos atpakaļ aiz restēm?

Nu gribas ticēt, ka tā būs. Jo kaut kādi probācijas dienesti nupat ir sākuši darboties. Nu kaut kur nākotnē no kaut kādas tādas pārspīlētas uzraudzības varbūt pāries uz atbalstu. Daudz ir dzirdēts no ieslodzītajiem bijušajiem: “Kamēr cietumā, tikmēr ir draudzes no baznīcām, dažādām konfesijām, apmeklē un viss, it kā nu jau vajadzētu būt izgājušam brīvībā morālam vismaz atbalstam.” Nu tā nav. Nebija. Tagad tā diezgan cerīgi tie rehabilitācijas centri sāk vairoties.

Tu esi cietumā pavadījis teju četrdesmit gadus. Kas, tavuprāt, ir jādara citādāk, lai tie cilvēki, kas ir cietumā, nonākot brīvībā, nenonāk šeit atkal?

Tādu instrukciju diez vai es vai kāds cits var dot. Nu, jābūt godīgam pašam pret sevi. Kā bībelē pamattēze: nedari to citam, kas pašam nepatīk. Tā varbūt. Mēs te runājām par piedošanu. Nu ir situācijas, kad oponents neapdomīgi izsakās, aizskarošu kādu frāzi, viņš jau tā nedomā, vienkārši vieglprātīgi pasaka, nedomādams par sekām. Tāpat arī rīcība, ne tikai vārdi. Nu kaut kādam potenciālam jābūt piedot. Ne katru reizi vajag aci pret aci, zobu pret zobu. Vēl man ir arī fatāla attieksme pret visu notiekošo virs zemes un debesīs, ka ir ģenētiskais mantošanas … Neizbēgamais kaut kur. Nu, kā lai citādi pasaka, ka tas nav kaut kāds aizvēsturisks lāsts? Vecam tēvam dzīve negāja. Brīvības cīņās par Latviju pie Ludzas 1919. gadā aci zaudēja. Par to ievainojumu viņš saņēma zemi Siguldas pagastā jaunsaimniecībā, uz kuras es dzimis, audzis, un, par kuru es tagad sēžu. Labi vecam tēvam negāja. Viņi tur nozaga viņam visu naudu, ko viņš bija sakrājis mājas būvēšanai, pagaidu māju uzbūvēja un tā viņš trako mājā Strenčos nomira. Tagad tēvam dzīve nu galīgi nav gājusi, nu galīgi. Ne ar sievu, ne ar audžu māti viņam nekad tur labi nebija. Es domāju: “Nu man jau tā nebūs gan.” It kā būtu pēc programmas viss. A ko es otrādāk? Kā jau es vakar teicu, tā bija mana absolūta un stingra pārliecība, ka mani bērni gan tā neaugs, kā es izaugu, bez tēva… It kā ir tēvs un māte, bet viņu nav. Kā mēs sakām, ielas drūzmā cilvēks ir vientuļš. Viens pats, kaut gan paiet nevar – cilvēku jūra visur riņķī. Nu vot tā. Es domāju, maniem bērniem gan tā nebūs. Izdarīšu visu, kas no manis atkarīgs. Nu nekā, viss pretēji pilnīgi. Pretēji gribai, pretēji pārliecībai. It kā nevienam sliktu neesmu vēlējis, kaut kā tā labi iznāk, ka otrādāk. Tā kā ir kaut kas, ka katram ir savs. Nevar vispārināt, agrāk tiesātie, agrāk netiesātie. Tiesātāji visi slikti? Nav slikti.

Vai ir kas tāds, ko tu vēlētos pajautāt man?

Kā skatāties uz Latvijas nākotni ?

Uz Latvijas nākotni? Grūti skatos. Laikam, tas vairāk saistīts ar darbu. Jāstrādā bieži vien ar tādu informāciju, kas cilvēka ausīm ikdienā varbūt nav īpaši patīkama. Es strādāju ziņās pārsvarā. Un ziņas, protams, ir arī labas, bet bieži vien ir sliktas ziņas. Un es esmu tas cilvēks, kas visā tajā čupā izfiltrē to sliktāko, un cilvēkam pasniedz daudzmaz normālā formā.

Jā, ar nožēlu jākonstatē, ka mēs arī skatāmies tos raidījumus, arī ziņas. Nu kaut kā stipri satumst visa tā padarīšana. Satiksmes pārkāpumi, viss kaut kā uz elli iet, uz otru pusi.

Neskatoties uz to, es pēc savas dabas esmu optimists. Man joprojām ir cerība, ka cilvēks ir labs un kļūs vēl labāks.

Nu citādi jau zeme un debess nepastāvētu, ja tas labais nebūtu kaut kādā harmonijā, līdzsvarā. Tā tikai šķiet vienkārši man. Nu kas tur brīvībā notiek? Tas ir ārprāts. Tāpēc tiem jaunajiem saku: “Ja jūs šeit neesat brīvi, tad jums brīvībā nav ko darīt vispār. Kas tur darās, paskatieties!”

Vai ir kas tāds, ko es neesmu tev pajautājis, bet kas man bija jāpajautā?

Nu tā nevar iedomāties. Es pie pilnas pārliecības, ka jūs šo projektu esat iesākuši un pabeigsiet ar konkrētu rezultātu. Sabiedrībai visai lietderīgi.

Vai ir palicis vēl kaut kas? Kaut kas vēl pēdējais, ko tu vēlētos pastāstīt?

Pastāstīt, acīmredzot, mēs nepaspēsim. Mēs vakar bērnībai tā virspusēji, cik laiks atļauj, pieskārāmies. Tur kaut kas īpašs, kas palicis atmiņā, tā Staļina nāves diena un viss. Bet ir jau jāraksta grāmata. Tur nevar tā. Lai cilvēkam būtu pilns priekšstats par manu pasaules uzskatu veidošanos un visu pārējo. Vai par faktiem. Jums jāzina, ka bija tāds žurnāls vai avīze “Saskarsme”, Talbergs bija galvenais redaktors. Man viņa atbilde ilgu laiku glabājās. Es nezinu, vai ir vai nav vēl papīros. Tad es vēl Centrālcietumā gaidīju. Ko es toreiz gaidīju? A, vēl izmeklēšana bija! Un pagadījās tā avīze “Saskarsme”. Tur bija viens raksts, kas man briesmīgi iepatikās, es uzrakstīju galvenajam redaktoram, vai viņš vēlētos manas pārdomas vismaz izvērtēt, ja interesē - publicēt. Viņš man atbildēja: “Rakstiet, ja atzīsim par piederīgu – publicēsim, ja nē, tad paldies!” Nu, stipri šaubos. Visticamāk, ka cenzūra neizlaida. Es tur sarakstīju par bērnību, cik nu ko vispār atceros. Ne atbildes par saņemšanu, nekā. Vot tur es aprakstīju visu “от и до”, kā krievi saka. Virsraksts, ja es nemaldos, man bija - “Tad atnāca cilvēks”.

Kas man viena no tādām sāpīgām atmiņām vēl pirms Staļina nāves dienas, kas tā iekodās atmiņā – skudru pūznis. Nu cilvēka augumā, priede apkārt. Skudru pūznis mežā, es tur tām skudrām mūžīgi stiepu cukuru vecai mammai no virtuves. Un pētīju, kā viņas strādā, brīnījos un priecājos, un vienā jaukā dienā atbrauca kolhoza (toreiz vēl bija Siguldas kolhozs laikam, tie jau bija padomju laiki, nē nebija padomju saimniecība tai laikā, kolhozs bija) atbrauc būvbrigādes vīri, nozāģē apkārtējās priedes, un tai skaitā to priedi, ap kuru bija tas milzīgais skudru pūznis. Un tad es ilgi un dikti raudāju, līdz šai dienai [atceros]. Tieši viņiem tā priede, ap kuru bija tas milzīgais skudru pūznis, bija tik vajadzīga, tik izšķiroša, ka bija jāizjauc skudru pūznis ar traktoriem. Tas viens no tādiem momentiem. Arī, par bērnību runājot.

Protams, arī veidojās tas protesta gars kaut kur iekšienē. Skatoties, ka nu ar kaimiņu bērniem spēlējamies, visas savas padarīšanas, kā jau bērniem. Nu, tevi sauc pusdienās, tuvākā māja bija divu kilometru [attālumā], kur mēs tā no sākuma savācāmies. Tevi sauc pusdienās mamma, nu mani arī, tā kā ar viņiem kopā, visus bērnus virtuvē iekšā paēst pusdienas vai vakariņas, kā kuru reizi. Nu tās [ir] diezgan sāpīgas atmiņas. Mana vecā mamma - brīnišķīgs cilvēks, fantastiska. Rakstīt, lasīt neprata, toties viņa atcerējās pilnu mēnesi, 1917. gada augustā bija tādi notikumi un tādi notikumi, skaitīt viņa mācēja, es nezinu, reti, kam tāda matemātiskā atmiņa, spēja izrēķināt…

Nāk no veikala vecā mamma, smaidīga. Es saku: ko tu smaidi? Ai, jaunā pārdevēja mani uz 34 kapeikām apmānīja. Un tur pa gramiem pirkusi kaut ko. Un viņa jau galvā izrēķinājusi, cik viņai jāmaksā par to. Tā kā ne katrs ar augstāko izglītību var tā izrēķināt, kā viņa rēķināja, atmiņa fenomenāla. Nu kā cilvēks, protams, tur vispār super. Nu ko es ar to gribēju teikt? Nu mīlestības deficīta kā tāda it kā nebija. Vai nebija par daudz pat varbūt? Tas man bija ļoti sāpīgs, kad pasauc pusdienā ar tiem bērniem, tur mamma, tur viņiem vecā mamma, tēvs atnāk, tur visu izregulē, visi pie galda sirsnīgi, mīļi, a man nav.

Un tas ir viens no tādiem punktiem, ko es sev iekalu, ka maniem bērniem tā nebūs jābūt. Gan mammai, gan tēvam, visiem jābūt savā vietā. Jūs jau ar to biežāk saskaraties intervijās un visur, var būt sliktāka mamma, sliktāks tēvs, bet ja viņi ir, tad viņi ir, tas ir fantastiski. Tādi var būt. Var būt pretrunīga būšana, bet tiesātāji saka, nu vajag vecāku tiesības ņemt viņiem nost, un tos bērnus atņemt nezinu kur.

Par šito sabiedrības tēmu man tāda utopiska ideja bija, kamēr vēl specblokā nebija ko darīt, domāju, pie sevis fantazēju, kādus vajadzētu likumus. Viens no variantiem, ka, piemēram, paņemsim pilsētas kvartāla, pagasta iedzīvotājus un ar likumu noteikt tā: ja pēdējā gada laikā pagastā, pieņemsim, neviens nav krimināli sodīts, samazināt maksu par elektrību, vai kaut ko tādu, par tik un tik procentiem, nu kaut ko vienalga, kas cilvēkiem ļoti ikdienišķi svarīgi kā maize. Jāmaksā par elektrību, jāmaksā par to un to, komunāliem pakalpojumiem, priekš tam, lai katrs kaimiņš nevis iejauktos otra kaimiņa dzīvē kā tādā, bet grūtā situācijā lai uzprasītu, kas tev, kā tev, ko tev var palīdzēt. Tas būtu tāds viens no variantiem.

Mums bija šuvēju kursos viens no uzdevumiem izstrādāt likumprojektu, kaut kādu likumu, par ko vienalga. Grūta tēma. Es uzrakstīju tādu manifestu. Manifesta tēma. Tur bija sociologu nodarbības, un tā es viņiem prasīju, dodat man atbildi no Tehnikuma Daugavpils, kādas ir jūsu domas un pārdomas.

“18 decembra manifests”

Nu jā, te būtu tie pamatpunkti, par ko būtu burtiski uzreiz Latvijai svarīgi, lai jums būtu priekšstats par kaut kādu manu fantāziju virzību, un vēlēšanās, un ar vislabākā vēlējuma Latvijai un jebkuram.

Vai esat devis to kādam vēl lasīt?

Nu tehnikuma pasniedzēji visi ir lasījuši. Savējie… Par cik… droši vien, ka grupā kāds lasīja. Mēs jau vairāk vai mazāk vismaz tēma, par ko tu raksti, var būt pa punktiem. Vot tādas tās lietas.