Faktu pārbaudītājs Andris: Šitās lietas vairs nepasūtīšu nekad!

Sapratot, ka viņa pasūtītie apavu ieliktņi un krēms pret locītavu sāpēm ir naudas izmešana vējā, 78 gadus vecais Andris pats veica faktu pārbaudi – kas īsti ir cilvēki, kas šos produktus uzmācīgi reklamē Facebook? Secinājis, ka reklāmās redzamie it kā augstas klases speciālisti dzīvē neeksistē, Andris tagad aicina cilvēkus neiekrist un nepirkt no krāpniekiem medicīnas produktus, no kuriem nav nekādas jēgas.