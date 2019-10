Ja mēs runājam par resocializācijas pasākumiem, kuri ir pieejami cietumā, tas, protams, ir darbs, izglītība, psihologu individuālās konsultācijas, resocializācijas programmas jeb noteiktas sociālās uzvedības korekcijas programmas, kas ir tendētas tieši uz noteiktu notiesāto grupu, piemēram, motivācijas programma. Šī programma paredzēta, lai motivētu mūsu klientus uzsākt kādu darbību, jo - ko mēs gaidām no mūsu klientiem? Mēs gaidām, ka notiks pārmaiņas viņu uzvedībā. Ir vērts paskatīties uz pagātni un pieļautajām kļūdām. Mēs mēģinām ieteikt līdzekļus, kā nepieļaut šīs kļūdas nākotnē.

Un pēdējais posms ir uzturēšana. Jo cilvēkam, kas ir nolēmis kaut ko darīt, vajag nepārtraukti turpmākajā dzīvē to uzturēt.

Tas ir atkarīgs personīgi no katra klienta, jo resocializācija paredz tieši individuālo darbu. Ir motivēti klienti. Ar motivētiem klientiem, protams, ir vieglāk strādāt, jo viņi paši grib un viņi sadzird to, ko mēs iesakām. Mēs arī varbūt neko kā resocializācijas daļa nemācām, bet mēs parādām, ka ir cits ceļš, kuru var izvēlēties.

Protams, visgrūtākais darbs ir ar nemotivētu klientu, jo viņš neredz to nepieciešamību mainīties, un katram vajag noteiktu laiku, lai saprastu kaut kādas kļūdas, vai vienkārši nolemt, ka es gribu kaut ko citu.

Kā var palīdzēt cilvēkiem, kas nākuši no ļoti nelabvēlīgas vides, iekļauties sabiedrībā? Vai tas vispār ir iespējams?

Principā mēs cītīgi strādājam pie tā, bet es nedalītu notiesātos tajos, kas ir nākuši no nelabvēlīgām ģimenēm un no labvēlīgām ģimenēm. Ja viņš ir nācis no labvēlīgas ģimenes, mēs saņemam šo rezultātu, ka cilvēks ir nonācis pie mums – ieslodzījumā. Tomēr ir jāskatās individuāli uz katru cilvēku.