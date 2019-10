Neskaidras kodīgas vielas dēļ Juglā no daudzstāvu nama evakuē iedzīvotājus

Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) preses pārstāve Inta Palkavniece, plkst.19.12 dienests saņēma izsaukumu uz Brīvības gatvi Rīgā par to, ka daudzstāvu dzīvojamā mājā jūtama kodīga smaka. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties, tika konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem atrodas nezināma izcelsmes viela.

VUGD darbinieki no ēkas evakuēja 38 cilvēkus, kā arī organizēja sabiedriskā transporta piesaisti, kur evakuētajiem cilvēkiem uz laiku uzturēties.

Ugunsdzēsēji glābēji no dzīvokļa savāca nezināmas izcelsmes vielu, ievietoja to tvertnēs un nogādāja ārpus ēkas. Pēc tam sadarbībā ar uzņēmuma "Eko osta" pārstāvjiem tika organizēta vielas savākšana no notikuma vietas un nogādāšana tālākai ekspertīzei.