Bordāns kritizē Bičkoviča ieguldījumu tiesu varas reputācijas uzlabošanā

Bordāns vērsa uzmanību uz to, ka Tieslietu padomes priekšsēdētāja amats Bičkovičam par tiesu varas darbību uzliek daudz lielāku atbildību, nekā tas patlaban ir redzams publiskajā telpā.

Jau vēstīts, ka AT aicināja Bordānu nodrošināt likumā noteikto TM funkciju kompetentu izpildi un atturēties no tiesu sistēmas nekorektas un nepamatotas kritikas, izmantojot politisko retoriku publiskajā telpā.

Šāds komentārs no AT nāca pēc tam, kad tieslietu ministrs publiskajā telpā pauda uzskatu, ka par Zolitūdes traģēdijas tiesvedības procesu atbildību vistiešākajā veidā nes AT priekšsēdētājs.