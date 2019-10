Novecojusī infrastruktūra, darba vietu trūkums un faktiskā atbalsta neesamība pēc atbrīvošanas no cietuma. Tie ir galvenie šķēršļi efektīvai bijušo notiesāto resocializācijai. Šīs un citas problēmas atklāja Valsts kontrole (VK) revīzijā par noziedznieku resocializācijas efektivitāti Latvijā. TVNET bija ekskluzīva iespēja vieniem no pirmajiem iepazīties ar revīzijas ziņojumu.

Šobrīd Latvijas cietumos atrodas ap 3,5 tūkstošiem cilvēku. 55% notiesāto sodu izcieš atkārtoti. Tajā skaitā 38% izcieš sodu trešo, ceturto vai vairākas reizes pēc kārtas. Līdz ar to VK secina: noziedznieku resocializācijas sistēma strādā tukšgaitā.

Šeit nav runa par to, ka cietums ir nepieciešams, lai milzīgi uzlabotu ieslodzīto dzīves apstākļus. Mēs vislielākā mērā runājam par to, ka tas ir veids, kā padarīt resocializāciju maksimāli efektīvu. Mēs redzam, ka tā ir problēma.

Par to, ka komersanti nav ieinteresēti sadarboties ar cietumiem?

Liela nozīme ir novecojušajai infrastruktūrai. Vide nav pārāk motivējoša. Visu laiku nauda tiek tērēta tam, lai ieslodzījuma vietas uzturētu kaut kādā normālā kārtībā. Piemēram, 2018. gadā tie bija, šķiet, nedaudz vairāk par 2 miljoniem, ko Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) samaksāja par remontiem. Pēc ieslodzījuma vietu apsekošanas mēs redzam, ka būs vajadzīgi vismaz 13 miljoni, lai savestu [visu] kārtībā. Bet mēs jau saprotam, ka būvniecības izmaksas nestāv uz vietas. Iespējams, kamēr mēs tiksim tik tālu, lai naudu piešķirtu, tie jau būs daudz vairāk miljonu. Tas liecina par to, ka šī infrastruktūra ir novecojusi un atrodas pat kritiskā stāvoklī. Ir grūti iedomāties, ka komersants ļoti varētu gribēt tur investēt kaut kādā savā ražotnē.

Mēs par to maksājam. Mēs kā sabiedrība no budžeta līdzekļiem finansējam visu šo [resocializācijas] sistēmu. Tāpēc mums ir tiesības prasīt, lai šis process būtu maksimāli efektīvs. Bet ir daudz aspektu, pie kā vēl jāstrādā. Viens no tādiem nepopulāriem lēmumiem, kas agrāk vai vēlāk būs jāpieņem, ir jautājums par ieslodzījuma vietu būvniecību. Mums būs jādomā par infrastruktūru un par pasākumiem, lai mēs šos cilvēkus varētu integrēt sabiedrībā.

Ilze GrīnhofaValsts kontroles padomes locekle