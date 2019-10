"Olainfarm" vērsies KNAB par iespējamām prettiesiskām darbībām

Kompānijas pārstāvji norādīja, ka iespējamās prettiesiskās darbības varētu tikt vērstas uz to, lai noteikta personu grupa pretlikumīgā veidā iegūtu kontroli pār "Olainfarm" un tādējādi gūtu personīgu labumu.

Pēc paziņojumā minētā, "Olainfarm" rīcībā esošā informācija liecina, no tās lielākā akcionāra SIA "Olmafarm" puses var notikt mēģinājums piedalīties izsludinātajās akcionāru ārkārtas sapulcēs, lai gan tiesa ir aizliegusi "Olmafarm" balsot "Olainfarm" akcionāru sapulcēs.

Tostarp akcionāru ārkārtas sapulcē, kas sasaukta pēc "Olmafarm", kas pārstāv 42,56% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasījuma un notiks plkst.11, tiks lemts par "Olainfarm" padomes locekļu atsaukšanu no amata un jaunas padomes ievēlēšanu uz piecu gadu termiņu, paredzot, ka darbu padomē turpina Jānis Buks un Andrejs Saveļjevs, bet no jauna padomē tiek iecelta Irina Maligina, Nika Saveļjeva un Valentīna Andrējeva. Tādējādi paredzēts, ka darbu padomē neturpinās Gundars Bērziņš, Kārlis Krastiņš un Haralds Velmers.