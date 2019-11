Torņakalnā atklāts “Centrs cilvēka izaugsmei”

“Dzīve ir viss, tikai ne skaidrība un prognozējamība par spīti mūsu centieniem to padarīt prognozējamu un drošu. No visām lielajām dilemmām, kas mums dotas, dzīve ir vislielākā. Kurš to var atrisināt? Tā ir mūsu izvēle – dzīvot vai tā pa īstam nemaz nedzīvot, kaut kā eksistēt. Un, ja esam izvēlējušies dzīvi dzīvot, mūsu priekšā ir dzīves spēles galds un rokās spēles kauliņi. Skumji, ka tik liela daļa no mums tā arī nekad nesadūšojas tos mest vai, vēl skumjāk, pavada savu dzīvi, tikai skatoties uz spēles galdu. Šis centrs ir stāsts par mācīšanos dzīvot pilnasinīgi. Šī centra izveide nav kaut kas pabeigts. Tas ir process, kurā mēs kopā iesim cauri neskaidrībai, mācoties uzticēties un būt gataviem kļūdīties, bet vienlaikus iegūstot sajūtu, ka mēs dzīvojam vai vismaz mācāmies to darīt, lai pārvarētu trīs vislielākās plaisas, ko esam radījuši – plaisu starp sevi un īsto sevi, starp sevi un citiem cilvēkiem, starp sevi un pasauli,” atklāšanā uzsvēra viena no idejas autorēm līderības pasniedzēja Žanete Drone.