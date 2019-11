"Latvenergo" kukuļošanas lietā apsūdzēto no tiesas zāles aizved mediķi

Lai arī Ter-Oganesovs turpmākajā tiesas sēdē vairs neatradās, cita apsūdzētā, uzņēmuma viceprezidenta Aigara Meļko advokāts Varis Klotiņš lūdza turpmāk Meļķo vairs nekonvojēt uz tiesu, bet nodrošināt viņa dalību tiesas procesā videokonferences režīmā. Šādu lūgumu pieteica arī biznesa konsultants Andrejs Livanovičs. LETA jau ziņoja, ka Meļko un Livanovičs nesen sāka izciest vairāku gadu cietumsodu, kas viņiem piespriests no šī procesa izdalītā kriminālprocesā.

Abi apsūdzētie savu lūgumu pamatoja ar to, ka videokonferences nodrošināšana no Rīgas Centrālcietuma ļautu ietaupīt valsts resursus, paātrināt tiesas procesu un ievērot viņu cilvēktiesības.

Apsūdzētie pamatoja, ka valsts resursi tiktu ietaupīti, jo abi vairs netiktu konvojēti uz Abrenes ielas tiesas namu. Viena apsūdzētā konvojēšanas vidējās izmaksas ir 112 eiro dienā, taču priekšā vēl stāv desmitiem tiesas sēžu. Turklāt apsūdzētie tiek atvesti uz Abrenes ielas tiesas namu no rīta, bet atpakaļ cietumā tiek nogādāti vēlu pēcpusdienā, lai gan līdzšinējā prakse liecina, ka "Latvenergo" lietas tiesas process notiek vien pāris stundas. Tā rezultātā pēc tiesas sēdes beigām apsūdzētie spiesti laiku īsināt tiesas nama kamerās.

Apsūdzētie norādīja, ka no rīta viņiem tiek iedota sausā pārtika, ar kuru jāiztiek visu dienu, bet, atgriežoties cietumā, viņiem tiek pasniegts jau auksts ēdiens. Šāda ēdināšana varot ietekmēt viņu veselību.

Livanovičs argumentēja, ka viņa notiesāšana un atrašanās ieslodzījumā nenozīmē to, ka uz viņu neattiecas likumā noteiktais. Viņš minēja, ka konvojējamiem jāsadzīvo ne tikai ar sausās pārtikas lietošanu, bet arī ar bezjēdzīgu laika pavadīšanu tiesas nama kamerās, kurās turklāt nav dabīgais apgaismojums. Livanovičs, piemēram, minēja, ka viņam no rīta cietumā izsniegta "saujiņa auzu cepumu un banānu čipsi". "Ar to mums jāiztiek visu dienu. Bet cietumā mūs sagaidīs auksts ēdiens," uzsvēra apsūdzētais.