Galopā uz augstpapēžu kurpēm: Sieviete un darba intervija. Trīs komiskas situācijas

Mazliet statistikas

Savos 36 gados darbu meklējusi esmu 6 reizes. Kopā esmu nosūtījusi ap 120 CV un esmu pabijusi vairāk nekā 40 darba intervijās. Kā es to zinu? Man ir ekselis. Un es to cītīgi aizpildu :)

Minimālais darba laiks vienā darba vietā – 6 mēneši. Pārdevēja Drogās. Tas bija grūti. Aizgāju. Maksimālais laiks vienā darba vietā – 8 gadi. Pa vidu divi bērna kopšanas atvaļinājumi. Bet tas tiek ieskaitīts darba stāžā!

Lūk, tālāk trīs spilgtākās epizodes, kas palikušas prātā.

Padziedāsim?!

2005. gads. Kandidēju uz pārdošanas speciālistes vietu. Intervija jau griežas uz otru pusi, kad mani pārsteidz kāds jautājums.

Intervētājs: “Kāda ir jūsu mīļākā dziesma?”

Es: “Rollings Stones, Street of Love.”

Intervētājs: “Jauki, padziediet!”

Es, smejoties: “Es taču nemāku nodziedāt Rolling Stones!”

Intervētājs: “Nu, dziediet, ko mākat.”

Es, skanīgi: “Liepas satumst, Lapās apklust vēji, Savāds gurdums zāli lejup māc, Un tu atkal atnākt nevarēji...”

Intervētājs: “Paldies, paldies, es sapratu...”

Darbu man piedāvāja. Un es nedziedu tik labi. Šodien, domāju, neviens neko tādu neatļautos pajautāt.

Do you like your sister?

Intervija starptautiskā kompānijā. Mūsdienas. Pēdējā interviju kārta ar nodaļas vadītāju, amerikāni. Ierodos, sasveicināmies, viss jauki. Viņš skatās manā CV, jautā par darba pieredzi, izglītību. Saruna nonāk pie tā, ka mana māsa ir bijusi šīs kompānijas kliente. Kungs ļoti sapriecājas.

“Oh, you have a sister?! Do you like her?”

Jautājumā saklausu humoru, tāpēc brīvi atbildu:

“Oh, I love her!”

Kungs pasmejas un jokojot saka, ka viņš gan necieš savu brāli. Tipiski amerikāniska saruna. Kungs sāk pētīt manu personas datu sadaļu.

“Street…… Leriku?”

“Ieriķu.”

“OK. Where is that?”

Atbildu.

“OK. Do you drive or take the bus to work?”

Atbildu. Runājam draudzīgi.

“Are you married?”

“Yes, I am.” Esmu jau aizmirsusi, ka šādi jautājumi galīgi nav OK darba intervijā.

“Do you have kids?”

“Yes, I have two girls!” sajūsmināti atbildu. Beidzot kāds to man pajautā un ar lepnumu varu atbildēt!

Pēc tam mēs pavadām vēl desmit minūtes runājot par to, ko bērniem mūsdienās māca skolā. Atvadoties, kungs piebilst, ka personāla vadītāja ar mani sazināsies un precizēs, kad varu sākt strādāt. Tātad esmu pieņemta! Vēlāk ar viņu runāju un teicu, ka šādus jautājumus nedrīkst uzdod intervijās. Viņš bija ļoti apjucis. Viņš tikai gribēja uzzināt par potenciālo darbinieku vairāk, neko ļaunu neesot domājis, un es viņam ticu.

Ak, jums ir bērniņš?