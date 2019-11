Viltus brīnumzāles caur Latviju lielos daudzumos nonāk visā Baltijā

Tieši solījums atbrīvot no parazītiem norāda, ka ražotāji to mēģina uzdot par medikamentu. "Šādu īpašību nedrīkst piedēvēt ne pārtikas produktiem, ne uztura bagātinātājiem," teica Salumeca.

Lai uzzinātu vairāk par aizdomīgo produkciju, PTAC esot pasūtījuši vienu no produktiem. Ar patērētāju tiesību aizstāvjiem esot sazinājies vīrietis, kurš apgalvojis, ka pārstāv Krievijas uzņēmumu "Holiday".

""Shopping Service" pārstāvji apgalvo, ka aiz maldinošajām reklāmām slēpjoties kāds cits, bet kaitējums tiekot nodarīts viņu reputācijai," sacīja Zarāne. "Mēs par to informējām Igaunijas Pārtikas un veterināro dienestu."

Igaunijas telefona numuru viltošana kļuvusi biežāka

Kad "Postimees" žurnālists atstāja savu telefona numuru vietnē "Bactefort", viņam atzvanīja kāda krieviski runājoša sieviete, kura stādījās priekšā kā Olga. Zvans tika veikts no Igaunijas numura, tomēr vēlāk piezvanot uz šo numuru atbildēja igauniski runājoša sieviete, kura par medikamentiem nevēlas runāt un pauda sašutumu, ka viņai atkal zvana.

Tas pats notika arī otrā pasūtījuma veikšanas laikā. No Igaunijas telefona numura atzvanīja krieviski runājoša pārdevēja, tomēr vēlāk pārzvanot uz šo numuru atbildēja vīrietis, kurš apgalvoja, ka viņš par šiem produktiem vispār neko nav dzirdējis.

Veikt zvanus no citām valstīm tā, lai zvana saņēmēja telefona ekrānā uzrādītos, ka viņam zvana no Igaunijas, nemaz nav sarežģīti. Turklāt šī numura reālais īpašnieks var pat nemaz nezināt par notiekošo.

"Igaunijas numuru viltošana ārvalstīs pēdējā laikā kļūst par arvien izplatītāku tendenci, un , tā kā šie zvani tiek veikti no citām valstīm, mums nav iespēju tos ierobežot," atzīst Igaunijas telekomunikāciju uzņēmuma "Elisa" preses pārstāvis Tāvi Teders. Viņš iesaka cilvēkus būt uzmanīgiem.

"Ja zvana no Igaunijas numura un svešvalodā piedāvā iegādāties kādas preces vai pakalpojumus, pret šo piedāvājumu jāizturas kritiski un jāmēģina noskaidrot, kas tieši piedāvā šo preci vai pakalpojumu. Tam, ka tiek zvanīts no it kā vietējā numura, nevajadzētu būt faktoram, kas ietekmē lēmuma pieņemšanu par attiecīgā piedāvājuma uzticamību," norāda Teders.