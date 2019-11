Spitālība? Viduslaiku mītiem apvītā mūsdienīgā slimība

Woman portrait with a carnival mask

Sarkani, niezoši plankumi ar plēksnēm, sausa, saplaisājusi āda, kas var asiņot, nieze, dedzināšana, sabiezējuši vai rievaini nagi. Tā ir psoriāze, no kuras cieš 38 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Turklāt tā ir viena no slimībām, ar kuru saistīti daudzi stereotipi. Kas ir šī slimība, kā izpaužas, un kādēļ ar to saistās tik daudz stereotipu un aizspriedumu, skaidro dermatologs Raimonds Karls.