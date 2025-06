Kā tikt galā ar sezonālo matu izkrišanu un galvas ādas problēmām

Ikdienas matu kopšanas rutīna veselīgākai galvas ādai

Mati sākas no galvas ādas – ja tā ir kairināta, pārāk sausa vai taukaina, arī mati nespēs augt spēcīgi un veselīgi. Tieši tāpēc rūpes par galvas ādu ir būtisks ikdienas matu kopšanas elements.

Veselīgai matu kopšanai ikdienā ieteicama rutīna:

Attīrīšana : ja mati ir sausi, lūst vai šķeļas, jāizvēlas specializēti matu kopšanas līdzekļi, kas satur lipīdus, keratīnu, kolagēnu, vitamīnus, aminoskābes, augu eļļas, kas spēj nogludināt un stiprināt matu struktūru. Nav ieteicami produkti ar izteiktu smaržu vai krāsu, jo ķīmiskas piedevas var kairināt galvas ādu;

Pīlings galvas ādai 1x nedēļā: pastiprinot kopjošo un atjaunojošo līdzekļu iedarbību, 1–2 reizes nedēļā vēlams attīrīt galvas ādu ar matu skrubi – tas novērsīs blaugznu rašanos. Ja, lietojot attīrošos līdzekļus, parādījies diskomforts, nieze vai velkoša sajūta ādā, noteikti jāmaina šampūns;

Skalošana ar remdenu ūdeni: karstais ūdens nomazgā tauku kārtas aizsargslāni, tādējādi pastiprinot tauku dziedzeru aktivitāti. Attiecīgi – mati ātrāk kļūst netīri un taukaini, tādēļ matus vislabāk mazgāt ar remdenu ūdeni;

Matu maskas: ja mati ir bojāti, tad kursa veidā lieto atbilstošu matu masku vai matu eļļu. Šos produktus klāj uz matu galiem, lai neveicinātu taukošanos pie matu saknēm. Pēc tam matus mazgā ar dziļi attīrošu šampūnu;

Galvas ādas masāža. Maiga masāža ar suku vai pirkstu spilventiņiem 5–10 minūtes dienā var būtiski uzlabot matu sīpoliņu apasiņošanu. Tas ir vienkāršs rituāls ar ļoti spēcīgu efektu – gan galvas ādai, gan stresa mazināšanai un labākai pašsajūtai. Vēl labākam efektam masāžu ieteicams kombinēt ar matu augšanu stimulējošu serumu vai dabīgu eļļu,– piemēram, dadža vai rozmarīna;

Aizsardzība pret karstumu : pirms matu žāvēšanas vai veidošanas ar karstumu izmantojiet termoaizsardzības līdzekļus. Kopšanas līdzekļu, kas aizsargā matus no karstuma, sastāvā ir vielas, kas aptver katru matu, veidojot ap to aizsargplēvīti, radot noturīgu aizsargslāni pret karstuma iedarbību un neļaujot matiem karstumā zaudēt dabisko mitruma līmeni un kļūt sausiem;