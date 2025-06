Bailes no tuvības: kad attiecību tuvums šķiet draudīgs. Kas ir intimofobija?

Kādēļ dažiem cilvēkiem patiesas, dziļas attiecības šķiet biedējošākas par vientulību? Intīmofobija — bailes no emocionālas vai fiziskas tuvības — var izpausties kā izvairīšanās no tuvām attiecībām, aukstums vai nemitīga partneru maiņa. Šīs bailes var būt saistītas ar agrīnu pieredzi, emocionālām traumām vai pašvērtējuma problēmām, kas neļauj ļauties īstām jūtām. Rakstā skaidrojam, kā atpazīt intimofobiju, kas to izraisa un kā no tās atbrīvoties, lai attiecības kļūtu dziļākas un piepildītākas, raksta "Postimees".