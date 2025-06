Šķeļas nagi, sāp locītavas, un āda zaudē elastību – vai organismā trūkst kolagēna?

Kolagēns ir visplašāk sastopamā olbaltumviela cilvēka organismā, veidojot aptuveni 30 % no kopējās olbaltumvielu masas. Tas ir galvenais saistaudu komponents, nodrošinot ādas, muskuļu, kaulu, saišu, cīpslu, asinsvadu un pat orgānu struktūru un elastību. Kolagēnu mēdz dēvēt arī par organisma dabisko „līmi” (no grieķu valodas kolla – ‘līme’), kas satur kopā saistaudus un palīdz uzturēt to formu un funkciju.