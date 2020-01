Pagrieziena punkti, kas Solvitu Lazdiņu cieši sasaistīja ar skolu, “kurā bērniem gribētos mācīties”, ir divi. Solvitas jaunākā meita ir bērns ar īpašām vajadzībām. Citu bērnu vecāki un pirmsskolas pedagogi teica, ka meitenei jāmācās kopā ar pārējiem, un ģimene sev jautāja: kur? “Bez Katrīnas es nebūtu tik laba profesionāle - viņa man ir palīdzējusi augt, analizēt un saredzēt, cik liels spēks ir komandā,” viņa saka. Solvitas pirmā izglītība ir psiholoģijā, vēlāk viņa ieguva izglītības zinātņu maģistra grādu un šobrīd domā, ka jāatrod laiks uzrakstītā doktora darba aizstāvēšanai. Otrs pagrieziena punkts saistīts ar studijām Rietumanglijas universitātē (University of the West of England).

"Tāpēc ārkārtīgi svarīgi ir iemācīties patstāvīgi dzīvot mainīgā pasaulē, saprast sevi un to, ka stress ir daļa no dzīves un tev ar to būs jātiek galā. Skola ir vieta, kur to veiksmīgi var mācīties organizētā veidā. Tu vari atnākt no rīta ļoti dažāds, izrunāt to un mācīties, ko darīt, ja ir strīds, ja ir sajūta, ka netikšu galā. Tev nav jātēlo! Redzu, kā 6. klases puika pieiet klāt zēnam no trešās klases un jautā: “Kas noticis, kā es tev varu palīdzēt?” Tādos brīžos tu saproti, ka tam, ko dari, ir reāla vērtība. Tā ir medus maize pedagogiem.