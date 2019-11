Uģis Kuģis: ja nespēj kontrolēt savus dzimumorgānus - tu neesi vīrietis!

"Vīrietis ir tas, kurš pilda vīrieša funkcijas. Tātad, pirmkārt, tā ir atbildība un drošība. Ko pateica - to izdara. Otrais - viņš spēj kontrolēt savus jutekļus. Kontrolēt savu mēli - ko pasaka sievai, to arī izdara. Viņš kontrolē savu vēderu - ēd tikai to, ko sieva dod un novērtē to. Ēd ēdienu tikai mājās. Kā arī spēj kontrolēt savus dzimumorgānus. Kas to nespēj, tas nav vīrietis. Un, treškārt, jāprot nospraust savu mērķi. Tam jābūt tādam, ko šajā dzīvē nevar sasniegt," raidījumā stāsta vēdiskais psihologs.