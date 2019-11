Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība iebilst 1.maija izslēgšanai no svētku dienu saraksta

Iepriekš vēstīts, ka Saeima vērtēs nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK priekšlikumu no svētku dienu saraksta svītrot 1.maiju, to iekļaut atceres un atzīmējamo dienu lokā. Savukārt 11.novembri tā rosina iekļaut svētku dienu sarakstā, attiecīgi to izslēdzot no atceres un atzīmējamo dienu rindas. Tādējādi Lāčplēša diena tiktu noteikta par brīvdienu, vienlaikus atsakoties no brīvdienas 1.maijā.