Černobiļa ir tikai "ziediņi": Nepienācīgi uzglabātie kodolatkritumi var radīt neiedomājamu katastrofu

Ja visus Eiropas atomelektrostaciju radītos radioaktīvos atkritumus futbola laukuma lieluma platībā saliktu vienā tornī, izrādītos gandrīz vienu kilometru augsts. Šāds salīdzinājumu paudis Bens Vīlers, kas ir viens no nule publicētā ziņojuma “Pasaules kodolatkritumu ziņojums 2019. Situācija Eiropā” ("The Worls Nuclear Waste Report 2019. Focus Europe") autoriem. Kopumā Eiropā radioaktīvie atkritumi sastāda vairāk nekā 2,5 miljonus kubikmetru. To vidū ir arī 60 tūkstoši tonnu izlietotās kodoldegvielas, kas ir ļoti radioaktīva.