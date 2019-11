Teju noslēgusies Rīgas ielu remontdarbu sezona

Šīs būvsezonas laikā viens no lielākajiem projektiem bija Krasta ielas posma seguma atjaunošana 5,025 kilometru garumā. Tāpat tika pārbūvēts Eiženijas ielas posms no Dzirciema līdz Ķiršu ielai, Lubānas ielas rotācijas aplis un Vanšu tilta kāpnes. Tika izbūvēta jauna iela no Lubānas ielas līdz Rīgas robežai ar pieslēgumu Garajai ielai un SIA "Izoterms" piebraucamajam ceļam Stopiņu novadā.