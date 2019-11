01:53 – Vai sarkano armiju būtu izdevies izdzīt no Latvijas teritorijas bez vācu spēku palīdzības? Kas bija galvenais to sakāves iemesls?

Latvijas Neatkarības karš bija militārs konflikts laika posmā no 1918. - 1920. gadam. Tā ietvaros jaundibinātā Latvijas Republika bija spiesta ar ieročiem rokās nosargāt savu iegūto neatkarību no lieliniecisko un vācisko elementu tīkojumiem. Neatkarības kara ietvaros notika tādi mūsu nācijas apziņas veidošanai nozīmīgi notikumi, kā Cēsu kaujas, Bermontiāde, Latgales atbrīvošana u.c. Uzvara karā pavēra Latvijas iespēju piedzīvot savu pirmo valstiskuma periodu līdz pat tās okupācijai 1940. gadā. Daudzi vēsturnieki pamatoti uzskata, ka bez šī valstiskuma perioda mums būtu daudz grūtāk iegūt starptautisko atzīšanu pēc PSRS sabrukuma 1991. gadā. Tāpat mums nebūtu sākotnējās valsts pārvaldes iestrādnes. Turpmākais teksts ir veltīts nelielam ieskatam galvenajos diskuskijā apspriestajos jautājumos. Lai iegūtu ieskatu pilnajā viedokļu apmaiņā, vēro raidījuma ierakstu raksta sākumā.

Pēc lielinieku veiksmīgā iebrukuma Latvijas teritorijā 1919. gada janvāra beigās to rokās atradās praktiski visa Latvijas teritorija. Tiem turpināja pretoties tikai Vidzemē esošās igauņu armijas daļas, kā arī Latvijas Pagaidu valdībai lojālie spēki, kuros ietilpa arī vāciskajam elementam piederošie bruņotie grupējumi. Vienu brīdi šķita, ka Latvijas nākotne ir nonākt lielinieku ietekmes sfērā, bet šie pretlielinieciskie spēki veica veiksmīgus pretuzbrukumus, kuri Sarkano armiju no Latvijas lēnām izspieda. Šajā kontekstā abiem vēsturniekiem tika uzdots jautājums – vai lielinieki varēja uzvarēt?

Valdis Kuzmins norāda, ka tie no Latvijas būtu tikuši izdzīti agri vai vēlu. To bruņotie spēki nebija spējīgi ilgstoši funkcionēt.

Savukārt, Jānis Šiliņš tam nepiekrīt un uzsver, ka par noteicošo faktoru lielinieku pakāpeniskā izdzīšanā no Latvijas teritorijas var uzskatīt tieši igauņu armijas daļu veiksmīgo darbību. Tās tajā laikā veiksmīgi uzbruka Vidzemes ziemeļos un prasīja vairāk nekā pusi Sarkanās armijas resursu. «Lielā mērā arī Liepāja netika ieņemta tāpēc, ka igauņi uzbruka Valkas virzienā un pārgrieza galveno padomju Latvijas apgādes līniju no Rīgas uz Pleskavu. Līdz ar to, uzbrukums Kurzemē tika apturēts un līdz ar to, Vācijai radās iespēja šeit nostabilizēties un sūtīt spēkus,» norāda Šiliņš.