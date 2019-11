Skudriņa ar komandu Parīzē rīko gardēžu performanci "Hugo Boss"

View this post on Instagram

Sasniegt mērķi, uzvarēt konkursā vāciešus un angļus. Strādāt pie projekta vairākus mēnešus. Sastapties ar jaunu pieredzi: līgumiem uz 60 lapām, izstrādātiem precīziem kontroles mehānismiem, visdetalizētāko nianšu saskaņošanu līdz pat krāsām, diegiem, faktūrām, balss tembriem utt. Pārsteigt un iedvesmot cilvēkus, kuri dzīvē redzējuši ļoooooti daudz. Milzīiiiiiīgs paldies klientam HUGO BOSS par uzticību un iespēju. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Nez vai tādas reizes mūžā ir daudz, strādāt un sadarboties ar modes pasaules vienu no flagmaņiem visaugstākā līgā? Tas kas mani pārsteidza un lika padomāt, cik ārkārtīgi augstā līmenī ir biznesa kultūra, atdeve zīmola stāstam, precīza mērķu definēšana. Bet visvairāk, izcila saskarsmes kultūra cilvecīgā līmenī. Uijj, cik daudziem uzņēmumiem Latvijā, precīzāk projektu vadītājiem vai mārketinga cilvēkiem, tas pieklibo... jo labāk gribas priecāties par savu posteni, bet mazāk domāt par citiem. Mēs tikām tik ļoooti lutināti! Tik daudz uzmanības un rūpes saņēmuši no klienta puses vēl nebijām nekad. Un tas viss vienota mērķa vārdā. Ir superlaba sajuta, ka cilvēcīgais faktors ir pāri visam. Kad attieksme ir vērtība Nr.1! Kad darbs tiek darīts visprofesionālākajā līmenī. Un, kad galu galā, no kopīgas atdeves un sinerģijas, apmeklētāji no visdažādākajām valstīm, kūst no prieka un sajūsmas. Tad ari mēs laimīgi! Fantastiska pieredze, lieliski paveikts darbs, un veiksme sastapt izcilus sava aroda profesionāļus. Paldies, paldies, paldies! Liene Mihalova paldies par tavu atbalstu🙏🏻🙏🏻😘! Paldies visai lielajai komandai. Kest pavāriem, VPT čaļiem, Dont panic puišiem, performatoriem, Jānam un Skudras metropolei. Lidojam tālāk! #workinParis #goodjob👍#skudrasmetropole