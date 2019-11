Austrumu slimnīcā vēl šogad sniegs psiholoģisku atbalstu 400 onkoloģijas pacientiem

Psihoemocionālā atbalsta centra izveidei tika piešķirti 34 104 eiro, savukārt RAKUS no pašu līdzekļiem veica telpu kosmētisko remontu.

Namniece informēja, ka Austrumu slimnīcā ārstējas aptuveni 80% no visiem onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā. Kopējais onkoloģisko pacientu skaits, kas saņēma ārstniecības pakalpojumus mūsu slimnīcā šī gada 10 mēnešos, ir - 71 940 pacienti. No kopējā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu skaita - onkoloģisko pacientu īpatsvars ir tuvu 30%. Austrumu slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde valstī, un no visiem pacientiem onkoloģisko pacientu īpatsvars ir 30%, norādīja slimnīcas pārstāve.