Latvijā 14,5% bezdarbnieku ir ar invaliditāti

Šī gada septembra beigās vairāk nekā puse jeb 64,5% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti bija vecumā virs 50 gadiem, bet 1,8% bija jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Tāpat aģentūrā atzīmēja, ka 45,3% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti darba meklējumos ir jau ilgstoši.