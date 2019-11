Astma un HOPS - kā atpazīt plaušu slimības?

Viena no izplatītākajām plaušu slimībām smēķētāju vidū ir HOPS jeb hroniska obstruktīva plaušu slimība, ko izraisa kaitīgu gāzu vai daļiņu ilgstoša ieelpošana. Proti, no kairinājuma gandrīz visas elpceļu šūnas aktivizējas, piedalās iekaisuma reakcijā un bojā plaušu audus. Rezultātā pakāpeniski samazinās plaušu funkcija un veidojas plaušu emfizēma jeb plaušu uzpūšanās, kad bronhu sašaurināšanās dēļ plaušās hroniski nonāk vairāk gaisa, nekā no tām izkļūst, skaidro M. Bukovskis. Tātad asinīs hroniski ir samazināts skābekļa daudzums, bet ogļskābās gāzes izdalīšanās – aizkavēta. Savukārt tas veicina sirds paplašināšanos un spiediena paaugstināšanos plaušu artērijā. HOPS cēlonis lielākoties ir smēķēšana, bet var būt arī citi katalizatori. Piemēram, arodfaktori un gaisa piesārņojums telpās, kas rodas kurināšanas vai ēdiena gatavošanas rezultātā, ja nav skursteņa vai ventilācijas.