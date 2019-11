TV realitātes šovu zvaigzne Kima Kardašjana "The American Influencer Awards" ceremoniju apmeklēja koši sarkanā, geišas stilistikas kleitā. Kā izrādās, kleita ir no modes nama "Dior" vintāžas kolekcijas - to radīja 1997. gadā skandalozi slavenais Džons Galijāno. Aplausi Kimai, izskatās satriecoši!