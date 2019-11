Totāla kontrole pār uiguriem jeb Ķīna mācās no PSRS Baltijas gadījuma

Kas tieši “The New York Times” rīcībā nodevis šos slepenos dokumentus, izdevums neatklāj, vien norāda, ka tas esot Ķīnas varas struktūru pārstāvis, kurš vēlējies palikt anonīms.

Tomēr anonīmais ziņotājs paudis cerību, ka šo dokumentu publiskošana neļaus Ķīnas Komunistiskās partijas līderiem, tostarp Ķīnas prezidentam Sji Dzjiņpinam, izbēgt no atbildības par uiguru vajāšanu.

Kā uzsver “The New York Times”, Sji esot personīgi atbildīgs par uiguru “pāraudzināšanas centru” izveidošanu Siņdzjanā. Šie centri gan vairāk līdzinās mūsdienu koncentrācijas nometnēm. Lai arī laikraksta publiskotajos dokumentos nav tiešu liecību, ka Sji būtu izdevis rīkojumu par šo centru izveidi, tomēr par prezidenta līdzdalību šajā procesā liecinot tas, ka darbs pie totālās kontroles sistēmas pār uiguriem sākās pēc tam, kad Sji 2014.gadā Ķīnas prezidenta statusā pirmo reizi apmeklēja Siņdzjanu.

Tomēr Hu pieeju Sji esot noraidījis, piesaucot Baltijas valstu piemēru – Baltijas valstis arī bija vienas no attīstītākajām Padomju Savienībā, tomēr tās arī bija pirmās, kas no šīs savienības tika vaļā.

Tāpat Sji esot norādījis arī uz bijušās Dienvidslāvijas piemēru – šīs valsts labklājība, kas bija salīdzinoši lielāka nekā citās komunisma bloka valstīs, arī nespēja paglābt valsti no sabrukuma.

Kā liecina “The New York Times” publiskotie dokumenti, Sji Siņdzjanas jautājumā esot norādījis arī uz starptautiskā kontekstu, it īpaši ASV lēmumu izvest karaspēku no Afganistānas. Kā uzskatīja Sji, šis solis var novest pie tā, ka islāma radikāļi var arvien vairāk iekļūt Siņdzjanā.