Grēta Tūnberga ir uzskatāma par vienu no spilgtākajām pēdējā laika klimata aktīvistēm. Neskatoties uz to, ka daudzi viņas idejām nepiekrīt, un pat jaunietē saredz kādas ārejas intereses, Tūnberga ir spējusi mobilizēt jauniešus un entuziastus klimata streikiem visā pasaulē. Viņas panākumu pamatā gan ir nevis revolucionāras idejas (Tūnberga nepauž neko jau iepriekš nepateiktu), bet gan neaizsargātās būtnes (vājuma) tēls.

un viņa var turpināt akcentēt sevi kā neaizsargātu būtni. Tādejādi tiek radīts iespaids, ka viņa nav daļa no esošās globālās politiskās sistēmas un patiesi vēlas ko mainīt.

Kā lekcijā norāda Vrobļevska, Tūnbergas stratēģija ir pārsvarā saistīta ar centieniem sabiedrībā aktivizēt diskusijas par klimata pārmaiņu negatīvajām sekām. Viņa uzdod jautājumus – vai mēs spējam panākt progresu vēl pēc progresa un attīstīties ilgtspējīgi? Vai mēs spējam izkāpt no savas patērētāju domāšanas un atteikties no konkrētām ērtībām ilgtspējas vārdā? Vai mēs ar mūsu pieejamajiem tehnoloģiskajiem un cilvēku resursiem varam darīt ko vairāk vides labā, nevis tikai izgatavot lokāmas planšetes?

Tomēr neskatoties uz to, ka Tūnberga no pirmā acu uzmetiena (neņemot vērā sazvērestību teorijas) var šķist ļoti pozitīvs tēls, viņas aktīvismam ir arī ēnas puses. Tās nedaudz tika pieminētas arī iepriekš minētajā lekcijā.

Pirmkārt, neskatoties uz to, ka viņa ir spējusi iedrošināt lielu jauniešu skaitu runāt par klimata pārmaiņām, tas viss tiek darīts ar aicinājumu neiet uz skolu un protestēt. Tādā veidā jauniete rāda piemēru, ka ir pieņemami izlaist zināšanu ieguvi cīņas pret klimata pārmaiņām vārdā. «Problēma ir tāda, ka zināšanas vides politikā ir ārkārtīgi svarīgas, izglītotība ir ārkārtīgi svarīga. Nepietiek tikai ar to, ka tu lasi un izglītojies par vides politiku, jo tā ir tikai daļa no lielāka zirneklīša. Tev ir jābūt izglītotam visās sfērās, ja patiešām ir vēlēšanās panākt kādas izmaiņas. Viņa principā aicina izglītību neiegūt. Cik pozitīva ziņa tā ir jauniešiem? Cik atbildīgi viņa pieiet šādam sociālajam aspektam?» vaicā Vrobļevska.