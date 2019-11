Kontrabandas cigaretes Centrāltirgū pārdod vismaz desmit "točkās"

Nelegālo cigarešu tirgošanas aizkulises raidījums atklāja, tirgū "iefiltrējot" žurnālistu. Sākotnēji viņš pārdeva drēbes un notiekošo vēroja no malas, līdz, iegūstot nelegālo cigarešu tirgoņu uzticību, kļuva par šīs "cigarešu mafijas" daļu.

Raidījums noskaidrojis, ka katrai no šīm "točkām", daļa no kurām maskējas kā apģērbu tirgotavas, ir savs priekšnieks un šos tirdzniecības punktus kontrolē pārsvarā armēņi - tirgū darbojas labi organizēta "cigarešu mafija".

Viena kontrabandas cigarešu tirgotava dienā iztirgojot aptuveni no 70 līdz 120 blokiem cigarešu. "Labās dienās" viena tirgotava pārdodot cigaretes par vairāk nekā 2000 eiro dienā.

"Aizliegtais paņēmiens" norādīja, ka šāda shēma tiek izmantota tādēļ, lai minimizētu cigarešu zaudējumus policijas reida gadījumā. Cigaretes tiekot piegādātas no kādas noliktavas uz Rīgas centru - automašīnai piestājot attālāk no paša tirgus, jo tur policisti mašīnas jau esot iegaumējuši. Piemēram, automašīnas piestājušas pie Latvijas Universitātes (LU) centrālās ēkas Raiņa bulvārī, LU Juridiskās fakultātes vai pie Maskavas nama.

No Valsts policijas cigarešu tirgoņi nebaidoties un bieži vien "strādā" arī tad, kad policijas darbinieki atrodas tirgū. "Aizliegtais paņēmiens" norādīja, ka neko vairāk par administratīvo sodu policija piemērot nevar, bet administratīvais sods tirgotājus nesatraucot.

Gandrīz visiem tirgotājiem piemēroti sodi vairāku tūkstošu eiro apmērā, dažiem administratīvais sods jau sasniedzis 15 000 līdz 20 000 eiro. Minimālais sods ir 70 eiro, bet maksimālais 700 eiro. Tomēr neviens no tirgotājiem šo sodu negrasoties maksāt un arī piedzīt to no viņiem nevarot, jo viņiem nav legālu ienākumu un īpašumu.