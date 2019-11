RCT vadībai būs jālauž līgums ar nelegālo cigarešu tirgošanas vietas nomnieku

Kā informē pašvaldība, Rīgas mērs uzdevis RCT valdei izstrādāt jaunu nomas līguma projektu, tajā iekļaujot prasību, ka turpmāk nomas līgumi no RCT puses var tikt nekavējoties pārtraukti gadījumā, jā tiesībsargājošās iestādes konstatē kādus pārkāpumus.

Kā ziņots, 21. novembrī un 22. novembrī likumsargi Centrāltirgus administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti. Kopumā aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām - 1970., 1975. un 1977.gadā dzimušiem vīriešiem, kā arī 1976.gadā dzimušai sievietei - tiesa piemērojusi apcietinājumu. No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā, no kurām viena par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā jau 49 reizes.