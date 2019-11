"Melnās piektdienas" trakums var pat radīt zaudējumus tirgotājiem

Šī kampaņa pilnībā atbilst REI misijai un dod mazumtirgotājam milzīgu ieguvumu no reputācijas viedokļa, vienlaikus ilgtermiņā stiprinot attiecības ar klientiem, un tādējādi arī rentabilitāti.

Šogad REI sper vēl vienu soli tālāk - izmantojot „Melnās piektdienas” trakumu, tirgotājs sāk jaunu kampaņu, kuras ietvaros , kampaņas dalībniekiem ir jāpievienojas kādam no vairāk nekā 80 brīvdabas sakopšanas pasākumiem, kas tajā dienā notiek visā valstī. Šādā veidā – izrādot rūpes par apkārtējo vidi.

Kā jau minēts iepriekš, „Melnās piektdienas” lielās atlaides parasti piesaista mazvērtīgus klientus. Mazumtirgotāji var nolemt, ka viņu biznesa modelis pieļauj pārdot lielu daudzumu produkcijas par ļoti zemām cenām. Tomēr šāda taktika var arī neattaisnoties, it īpaši, ja preces iegādājas mazvērtīgi klienti.

Ir jāsaprot, vai ir kāda jēga noteikt milzīgas atlaides, ņemot vērā faktu, ka lielākā daļa šo klientu iepirksies šeit vienu vienīgu reizi, līdz ar to – viņi nav ilgtermiņa ieguldījumu vērti, jo. Viens no „Melnās piektdienas” piemēriem, kas parāda, kā šī stratēģija darbojas, ir uzņēmums „Nordstrom”. Tas katru dienu cenšas atšķirīgi izturēties pret dažāda līmeņa klientiem.

Izpārdošanas veikals „Nordstrom Rack” ir paredzēts mazvērtīgiem klientiem, kurus daudz vairāk piesaista izpārdošanas, nevis dziļāka saikne ar „Nordstrom” zīmolu. Tātad, „Nordstrom” nodala klientus, kam piedāvā īpaši paredzētas atlaides. Līdz ar to uzņēmums neveic pārāk lielus ieguldījumus attiecībās ar mazvērtīgajiem klientiem.

Šeit kā piemērs atkal ir jāmin „Nordstrom” tīkls Ņujorkā. Šīs ķēdes augstvērtīgie klienti var saņemt virkni skaistumkopšanas procedūru, ieturēt maltīti vairākos augstas klases restorānos un izmantot dažādus pakalpojumus, sākot no diennakts uzņemšanas tiešsaistes pasūtījumiem un beidzot ar pārtikas piegādi līdz pircēja durvīm laikā.

Mazumtirgotāji var ņemt piemēru, kā attīstīt „Melno piektdienu”, iedvesmojoties no Nordstrom, un pārvērst to par reālu iespēju, kā attīstīt attiecības ar augstvērtīgiem klientiem. Tādas iespējas kā „VIP iepirkšanās laiks” tikai klientiem, kam ir augsta vērtība, ir viena no iespējām.