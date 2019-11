Vardarbība pret bērniem: Upuri var būt arī labi situēti bērni it kā drošā vidē

Varmākām interneta vidē ir daudz lielākas iespējas iegūt bērna uzticību. Skara norādīja, gadījumos, kad bērnam gribās uzmanību, viņam tās trūkst, varmāka var sākt it kā nekaitīgu sarunu, sūtot dažādas dzīvnieku bildes, pakāpeniski, gūstot uzticību. Varmākas bieži vien ir ļoti pacietīgi. Pēc tam, kad gūta uzticība, varmāka ar draudiem, slēpti, var bērnu mēģināt izmantot saviem nolūkiem.

Runājot par to, kāpēc bērni par vardarbību internetā vidē reizēm nevēlas ziņot vecākiem, policijai, Skara norādīja, ka tas ir individuāli. Bērnam var būt bail, jo varmāka ir bērnu, iespējams, nolicis vainīgā lomā – pats vainīgs, ka man atbildēji, pats sūtīji, iedomājies kā jutīsies tavi vecāki.

Probācijas dienests darbā ar dzimumnoziedzniekiem pirmām kārtām skaidro varbūtību, vai persona noziegumu varētu atkārtot, lai to paveiktu, dienestam ir speciāli apmācīti darbinieki, kuri to vērtē. Pēc tam ar personu tiek strādāts, veicināts, lai cilvēks atpazīst riskus, to, kāpēc ir pastrādājis dzimumnoziegumu.