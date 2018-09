"Bērns pats to gribēja", "viņa jau neiebilda" un citas pedofilu atrunas

Viņa to skaidroja ar mīlestību. Sievietei bija garīga rakstura traucējumi, bet cietušajam nebija. Līdz ar to viņu intelektuālais līmenis bija stipri līdzīgs.

Runājot par bērniem, bieži vien ir grūti pierādīt tiešas sekas no seksuālās vardarbības, jo, piemēram, ir bērni, kuri auguši nelabvēlīgos apstākļos un ir cietuši arī no citiem vardarbības veidiem. Tāpēc reizēm ir grūti nodalīt, kuras sekas ir tieši no seksuālās vardarbības, bet kuras no citiem vardarbības veidiem.