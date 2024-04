Kunilings un svingeru ballīte trīsdesmitajos. Uz āķiem caurdurta sievietes miesa. Paskaties publiskā vietā uz sievietes seju viņas orgasma brīdī. Vesels maiss ar vīriešu daiktiem. Roka, kas ievietota siltā vagīnā. "Laternas" fotosesija, kuras dēļ atlaida muzeja vadību. Geji padomju Latvijā. Krūzings Pierīgas pludmalēs. Skices no seksuālās audzināšanas dižpārdokļa "Mīlestības vārdā". Wow! Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) no šodienas skatāma līdz šim skandalozākā muzeja izstāde - "Iekāres vārdā". TVNET bija unikāla iespēja vieniem no pirmajiem aplūkot šo ģeniālo izstādi, kas, kā paredzams, daudziem izraisīs ja ne šoku, tad dziļas pārdomas. Ko īsti var skatīt ekspozīcijā, kura iesakāma auditorijai 18+? Kāda ir seksualitāte, kas liek aizdomāties un domāt?