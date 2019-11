Osinovskis: Jurašs piedāvāja sadarbību apmaiņā pret atbrīvošanu no kriminālatbildības

Nākamajā dienā pēc sarunas Jurašs esot iesniedzis toreizējam KNAB priekšniekam Jaroslavam Streļčenokam slepenu ziņojumu par iespējamo kukuļa piedāvājumu, tomēr kriminālprocess sākts tikai pēc pusotra gada - 2017.gada sākumā, kad Streļčenoks KNAB vairs nevadīja un prom no biroja bija arī Jurašs. Neilgi pirms biroja reorganizācijas, kuras rezultātā darbu KNAB viņš zaudēja, Jurašs publiski paziņoja par viņam savulaik it kā piedāvāto miljonu un kritizēja Streļčenoku par nesākto izmeklēšanu.

Visas Juraša liecībā pieminētās personas jelkādu saistību ar kukuļošanu noliedza, liecinot lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu. Arī Dambītis, kuram vienīgajam lietā uz laiku bija piemērots aizdomās turētā statuss, savā sūdzībā prokuratūrai norādīja, ka tikšanās ar Jurašu nebija nekas ārkārtējs un tās mērķis bija pārrunāt vispārīgas aktualitātes par Rīgā notiekošo, nevis izteikt kukuļa piedāvājumu. "Tas, ka mēs runājam par miljonu, tas jau nenozīmē, ka es jums viņu piedāvāju vai ka es esmu atnācis citu personu vārdā jums kaut ko piedāvāt. (...) Jā, mums bija saruna. (...) Es tā kā nezināju, bija viņam tas zināms vai nebija, bet es viņam ieminējos par to, ka pilsētā par to runā. Vienkārši, lai viņš piegriež vērību, varbūt tas viņam kaut kur noder," par sarunu stāstījis Dambītis.

Lietā esot figurējis fragments no 2016.gada martā ierakstītas sarunas starp Jurašu un Osinovski, kuras laikā puses runājušas arī par Elksniņu. Jurašs Osinovskim prasījis, vai Elksniņš no viņa prasījis naudu maksāšanai Jurašam, uz ko Osinovskis atbildējis: "Priekš KNAB-a." Uz Juraša jautājumu "Nu, miljonu? Bija tāda tēma?", Osinovskis esot atbildējis: "Bija tāda." Savukārt uz Juraša jautājumu, kā iniciatīva tā bijusi - Osinovska vai Elksniņa, Igaunijas uzņēmējs atteicis: "Nu, ja viņš 25 reizes pie manis bija atbraucis uz visām pasaules vietām - es prasīju vai viņš prasīja?" "Ja, vot, tajā brīdī tu būtu bijis gatavs reāli sadarboties, viņu jau pašu par to kukuļa izspiešanu būtu ņēmuši un iesēdinājuši. (...) Viņš reāli tevi izmantoja, viņš reāli tevi uzmeta, viņš pieprasīja no tevis piķi, zinot, ka tu esi maksātspējīgs, teiksim, klients," uz to atbildējis Jurašs.