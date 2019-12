Pašmāju skaistums: Kuldīga šajos Ziemassvētkos iemirdzas gaišos toņos

Vilcieniņu darbināt palīdzēs mammas vai tēta spēks. Aicinām izturēties pret vilcieniņiem saudzīgi un novietot tos vienā no gala stacijām.

Dažādās vietās pilsētā Ziemassvētku vecītis šogad atstājis lielformāta dāvanas. Dažas no tām – piemēram, Semināra parkā un 1905. gada parkā izvietotās – ir tik milzīgas, ka tajās var pat ieiet un sajust, ka cilvēki viens otram bieži vien ir vislabākās dāvanas. Skvēriņā pie Pilsētas laukuma 2. nama ikviens var pasēdēt Ziemassvētku vecīša krēslā, bet rotācijas aplī Piltenes un Ventspils ielas krustojumā var apskatīt Ziemassvētku vecīša ziemeļbriežus un kamanas. Savukārt Sv. Katrīnas apkārtni rotā eņģeļi un Betlēmes aina, bet Pilsētas dārzā apskatāma ziemas aina.

Galvenā svētku egle uz Kuldīgu atceļojusi no Īvandes pagasta, to pilsētas izdaiļošanai atvēlējusi Sedliņu ģimene. Egle izrotāta ar lampiņu virtenēm, ar rokām darinātām gaismas bumbām un no lampiņu virtenēm gatavotām lentēm. Egles rotājumu darināšanu šogad uzņēmušās SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieces Kristīne Rubene un Kristīne Andersone.