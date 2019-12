FKTK piemēro 1,556 miljonu eiro sodu "Baltic International Bank"

Bankai noteiktais soda naudas apmērs ir 90% no maksimālā likumā norādītā apmēra - 10% no "Baltic International Bank" kopējā gada apgrozījuma. Bankai noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā.