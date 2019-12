Pagājušajā nedēļas nogalē, 7. un 8. decembrī Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā norisinājās protesta akcijas pret valsts ciešākām attiecībām ar Krieviju. Demonstrācijas sākās brīdī, kad Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko devās uz Sočiem, lai tiktos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tikšanās laikā bija iecerēts apspriest ceļa karšu saskaņošanu dažādās ekonomiskajās dimensijās, kas vēl ciešāk saistītu jau tā abu valstu diezgan cieši saistītās tautsaimniecības. Turklāt bija izskanējušas arī spekulācijas, ka ir iecerēta abu valstu apvienošana. Spekulācijās tiek pieļauts, ka apvienotā Krievijas un Baltkrievijas valsts varētu ļaut Vladimiram Putinam saglabāt varu arī pēc 2024. gada, kad beigsies viņa pašreizējais pilnvaru termiņš un viņam saskaņā ar spēkā esošo Krievijas konstitūciju vairs nebūs tiesību vēlreiz kandidēt uz prezidenta amatu, vēsta The New York Times.

Jāņem vērā, ka jau 1999. gadā tika parakstīts tā saucamais Savienības valsts līgums par vienotas valūtas, kopīgas muitas un tiesas, kā arī vienotas politiskās, ekonomiskās un militārās telpas izveidi. Tomēr šīs lietas tā arī līdz šim nav materializējušās, vēsta portāls LSM.lv. Šis fakts gan nenozīmē, ka Krievija pastāvīgi nemēģina Baltkrieviju pietuvināt savai ietekmes orbītai. Viens no ievērojamākajiem instrumentiem tās arsenālā ir naftas un gāzes resursi. Krievija līdz šim par tiem ir piemērojusi zemāku cenu, kā arī sniegusi Minskai izdevīgus aizdevumus. Tomēr pagaidām tiek plānots no tiem pamazām atteikties, lai mazinātu slogu Krievijas ekonomikai. Baltkrievija šajā kontekstā cenšas panākt līdzšinējās politikas turpināšanu. Savukārt, Krievijas valsts amatpersonas ir norādījušas, ka cena lētākām naftas un gāzes cenām ir ciešāka abu valstu ekonomiska integrācija, vēsta The New York Times. Būtisks Baltkrievijai jautājums ir arī par piesārņotas naftas eksportu caur cauruļvadu «Družba». Šī epizode Minskai radīja ievērojamus finansiālus zaudējumus. Rezultātā – Baltkrievija no Krievijas vēlas saņemt kompensāciju, vēsta Reuters.