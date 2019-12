Nepatīkama "nosēšanās" aviācijas nozarei jeb finanšu rādītāji, kas neatbilst prognozēm

“Galvenais jautājums, kas nodarbinās aviācijas nozares pārstāvju prātus 2020. gadā, ir par to, kā mainīsies aviosabiedrību lidošanas kapacitāte, ​​it īpaši runājot par “Boeing 737 Max” lidaparātiem, kas pašlaik nedrīkst piedalīties gaisa satiksmē. Taču nākamgad šiem lidaparātiem būs atļauja pacelties gaisā, un tas ļaus arī pabeigt šo lidaparātu piegādes lidsabiedrībām, kas varētu būtiski izmainīt kopējo kapacitāti,” sacīja IATA izpilddirektors Aleksandrs de Žinjaks.

Kamēr “Boeing 737 Max” lidmašīnas pēc divām aviokatastrofām uz nenoteiktu laiku “tika noņemtas no trases”, lidmašīnu ražotājs “Boeing” pastāvīgi ir bijis aizņemts, lai palielinātu drošību jaunajās lidmašīnās. Simtiem pabeigtu lidmašīnu pagaidām atrodas glabāšanā, bet “Boeing” vēl gaida ASV regulatorus, lai beidzot saņemtu gaisa satiksmes regulatoru atļauju atkal lidot.

Lielākās bažas pašlaik rada fakts, ka straujš jaunu lidmašīnu pieplūdums aviosabiedrībās pārāk strauji palielinās to kapacitāti, līdz ar to liekot aizkavēt biļešu cenas zemākā līmenī, kas ilgtermiņā var mazināt ienākumu pieaugumu. Līdz ar to nākamgad aviācijas nozare var arī nesasniegt IATA nākamā gada prognozi, kas pašlaik ir 29,3 miljardi dolāru.