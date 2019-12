6 zelta padomi vecākiem, kas palīdzēs izaudzināt emocionāli veselus bērnus

Šādas vienkāršas izvēles bērniem veido spēcīgu pārliecību par sevi un savām spējām jau no mazotnes.

Bērna prasmes risināt problēmas veidojas, saņemot tiešu palīdzību no vecākiem vai tos vērojot – šī iemesla dēļ ir svarīgi mājās radušās problēmas risināt cieņpilni, piemēram, sarunājoties. Nākamais solis ir palīdzības piedāvāšana, ja bērns to lūdz vai atzīst par nepieciešamu, sniedzot iespēju to gan pieņemt, gan noraidīt. Ja tiek steigts palīgā ikreiz, kad bērns saskaras ar grūtībām, bērnam tiek atņemta iespēja ne tikai pašam tikt galā, bet arī piedzīvot efektivitātes sajūtu, kas stiprina pašcieņu un ticību saviem spēkiem.