Trešā advente jeb kristieši iededz svecīti par mīlestību

Jauktais koris “Laudate” 15. decembrī – Trešajā Adventē koncertzālē “Ave Sol” ar koncertuzvedumu “Ziemassvētku Baltā mistērija” vēlas aizvest klausītājus fascinējošā brīnumainā piedzīvojumā, ļaujot iztēlē pārcelties citā laikmetā, un uz dažām stundām, aizmirstot par ikdienas kņadu un steigu, ienirt skaņu un sajūtu mistērijā. Koncertuzvedums “Ziemassvētku Baltā mistērija” veidots kā oriģināls un mūsdienīgs priekšnesums, kas sevī ietver vokālu un instrumentālu dziesmu spēli un deju elementus par viduslaiku Eiropā populāro sakrālās mistērijas žanru, kas mēdza atainot teju vai visus Bībeles svarīgākos notikumus, sākot no grēkā krišanas līdz Pastarajai tiesai.

Plkst. 12 Durbes pilī norisinās Tukuma muzeja tradicionālais gada nogales pasākums "Zelta svētdiena" ar atskatu uz 2019.gadu un Tukuma muzeja gada balvas "Muzeja nagla 2019" pasniegšana. No plkst.12 Ziemassvētki tiks svinēti arī Jaunpils dzirnavās Šlokenbekas muižā no plkst.11 līdz 13 būs iespēja kopīgi darboties svētku radošajā darbnīcā, pildīt Klauna Pendeles uzdevumus. Savukārt vakarā, plkst.18, Šlokenbekas muižā Ziemassvētku ieskaņu koncertā muzicēs Ēriks Upenieks un Aivars Hermanis. Tukuma Pilsētas parka Rūķu namiņā no plkst.16 līdz 18 būs tikšanās ar Ziemassvētku vecīti, bet filmu parkā "Cinevilla" seansos plkst.11.30, 14 un 16.30 varēs noskatīties filmu "Dvēseles putenis".