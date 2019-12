Skrējienā pēc eglītes: cik šogad tās izmaksās un kur iegādāties

Ja eglītes nociršana mežā nav iespējamais variants, atliks vien to iegādāt kādā no daudzajām tirdzniecības vietām. Rīgā līdz pat gada beigām eglītes būs nopērkamas vairākos mikrorajonu tirdziņos un lielāko pārtikas veikalu tuvumā, piemēram, pie veikaliem "Rimi" ir izvietoti eglīšu tirdziņi. Šeit sortimentā ir pieejamas egles no Latvijas audzētavām, cenu amplitūdā no 10 līdz 30 eiro. Līdzīgs piedāvājums ir arī lielākajos tirgos - Āgenskalna tirgū un Centrāltirgū. Līdz ar tirdziņiem eglītes, kā jau ik katru gadu, ir pieejamas arī dažādos būvmateriālu un mēbeļu veikalos, piemēram, "Depo", "K Senukai" un "Ikea".

Veikalos "Depo" ir pieejamas gan Latvijas, gan Vācijas eglītes cenu amplitūdā no 1,99 līdz pat 70 eiro atkarībā no egles izmēra. Lētākās eglītes būs 20 centimetrus augstas, bet pašas lielākās sasniegs pat 3,5 metrus. Veikalā ir iespējams iegādāties gan cirstas eglītes, gan podos.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Arī veikalos "K Senukai" ir pieejams plašs eglīšu klāsts - gan grieztās, gan podiņu egles. Jāpiebilst, ka podiņos egles būs pieejamas tikai Rīgas, Jelgavas un Daugavpils veikalos. Šeit no podiņu eglītēm ir pieejamas vairākas šķirnes, piemēram Conica jeb Asā egle un Nordman, turklāt tās ir iesaiņotas dekoratīvos džutas maisos - izvēlies savai gaumei tīkamāko, ved mājās un novieto eglīti goda vietā. Šādas egles "K Senukai" veikalos pieejamas cenās no 3,30 eiro par 30 līdz 40 centimetrus augstu egli, bet kuplāko un garāko egļu klāsts cenās svārstās no 18,90 eiro par 60 līdz 80 centimetrus augstu egli līdz 19,90 eiro par 100 līdz 120 centimetrus augstu egli. Savukārt grieztās egles veikalā būs pieejamas no 9,90 līdz pat 32,90 eiro par viena līdz divus metrus augstu eglīti atkarībā no kupluma.

FOTO: Publicitātes/K Senukai

Arī ārpusē pie zviedru mēbeļu giganta "IKEA" atradīsi Ziemassvētku eglīšu tirdziņu - arī te ir pieejamas dažnedažādu izmēru egles. Šeit cirstās egles ir pieejamas izmēros no 1,25 līdz 3 metriem, un to cenas ir sākot no 20 eiro, bet eglītes podiņos šeit ir pieejamas no 0,8 līdz vienam metram, cenas svārstās no 20 līdz 29 eiro. Galvenokārt "Ikea" tirdziņā atradīsi izturīgās Nordman šķirnes egles. Līdzās eglītēm tirdziņā būs pieejami arī skujkoku zaru vainadziņi cenā no 7 eiro un dzīvnieku figūras no dabas materiāliem cenā no 8 eiro.