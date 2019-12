Saskaņa "norauj" kvorumu, liedzot pieņemt lēmumu par ģenerālprokurora atlases kārtību

Īsi pirms komisijas sēdes beigām, kad komisijai bija jāpieņem lēmums par to, vai konceptuāli atbalstīt šos priekšlikumus, sēdi pameta divi partijas "Saskaņa" deputāti Jānis Ādamsons un Ivans Klementjevs. Ņemot vērā minēto, komisijā nebija kvoruma lēmuma pieņemšanai, jo sēdē palika tikai četri deputāti - trīs koalīcijas un viens opozīcijas - Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvis Raimonds Bergmanis.

Ādamsons kopā ar Klementjevu, projām ejot, paziņoja, ka "mēs neatbalstām un nepiedalāmies balsojumā." Ādamsons piebilda, ka uz komisijas sēdi nav ieradušies citi koalīcijas deputāti, līdz ar to tā pēc viņa vārdiem ir koalīcijas problēma.

Komisijas vadītājs Juris Rancāns (JKP) aģentūrai LETA teica, ka šodien Saeimas sēdes kādā no pārtraukumiem tiks sasaukta vēl viena komisijas sēde, lai varētu izlemt par TM priekšlikumiem.

Patlaban likums paredz, ka Saeima ģenerālprokuroru amatā ieceļ uz pieciem gadiem pēc AT priekšsēdētāja priekšlikuma, kas saskaņots ar Tieslietu padomi. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms ģenerālprokurora pilnvaru izbeigšanās AT priekšsēdētājam savus ierosinājumus par amata kandidātu var izteikt Ģenerālprokurora padome, AT plēnums, tiesnešu vai prokuroru profesionālās biedrības, kā arī fiziskā persona, piesakot savu kandidatūru.