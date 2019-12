Rosina ieviest šaursliežu tramvaju starp Baložiem un Ziepniekkalnu

Bušs skaidroja, ka Baloži ir trīs kilometru attālumā no Ziepniekkalna, bet tuvākie ceļi ir gandrīz 10 kilometrus gari, jo ved apkārt Medema purvam. Cauri purvam, pa īsāko ceļu ir saglabājies uzbērums no šaursliežu dzelzceļa, kas eksistēja no 1948. līdz 1953.gadam un pa kuru no kūdras fabrikas "Baloži" uz Rīgu tika vesta kurināmā kūdra.