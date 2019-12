TVNET gada albums. 5. Nikto

Grupas mūzikā saklausāmas agrīnā postroka ("Slint"), hārdkora ("At The Drive-In") ietekmes, viegli velkamas līdzības ar pašmāju grupu "Židrūns". Aleksandra dziedājums un deklamācija no klusas, intīmas intonācijas ik pa laikam eksplodē hārdkora žanram raksturīgos viegli histēriskos sprādzienos. Viens no gada atklājumiem. Pelnīta nominācija "Austras" balvai.